Diese Teams haben im Fußballkreis Essen 2022/2023 zurückgezogen Hier gibt es die Rückzüge im Amateurfußball des Fußballkreises Essen - außerdem werden die Spielzeiten 2022/23 und 2021/22 verglichen.

In dieser Übersicht für den Fußballkreis Essen findet ihr die Mannschaften, die während der Saison 2022/2023 zurückgezogen haben. Die Aufzählung geht über die Senioren bis hin zu den C-Junioren. Fehlende Rückzüge können der Redaktion jederzeit per E-Mail an fupa@rp-digital.de gemeldet werden.

A2: Essener SG 99/06 II

B2: Teutonia Überruhr III (freiwilliger Start in der Kreisliga C), AL-ARZ Essen II

B3: FC Blau-Gelb Überruhr II (freiwilliger Start in der Kreisliga C), FSV Kettwig II

C1: TuS Essen-West III, Türkiyemspor Essen II

C2: Barisspor Essen II, DJK SG Altenessen III

C4: FC Kray III, SV Isinger II

Freizeitliga 1: Celta de Vigo

A-Junioren

Essen: Türkiyemspor Essen, SC Werden-Heidhausen II, AL-ARZ Libanon, BG Überruhr, FC Karnap 07/27, DJK Dellwig 1910, SV Burgaltendorf, Teutonia Überruhr

B-Junioren

Essen: VfL Sportfreunde Essen, SpVg Schonnebeck II, AL-ARZ Libanon, FC Saloniki Essen

C-Junioren

Essen: TuRa 86 Essen II, Phönix Essen, SV Borbeck, VfB Frohnhausen, SV Hamborn 90, Teutonia Überruhr

