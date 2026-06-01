Diese Teams feierten am Wochenende den Aufstieg in die Bezirksliga!

Der FC Eiserfeld ist nach einem 10:0-Kantersieg Meister der Kreisliga A Siegen-Wittgenstein. – Foto: David Zimmer

Die Reserve des SuS Stadtlohn spielt damit ein dritte Mal in diesem Jahrtausend in der Bezirksliga, bis 2004 und zuletzt von 2016 bis 2018. Seitdem war man eher eine Mittelfeldmannschaft, nun hatte man im Titelrennen den längeren Atem. Spannend dürfte es zudem werden, in welche Staffel die zweite Mannschaft eingruppiert wird, wenn Stadtlohn I in der Aufstiegsrunde scheitert und ebenfalls Bezirksligist bleibt.

Während die erste Mannschaft des SuS Stadtlohn die Meisterschaft in der Bezirksliga 11 um ein Tor verpasste, hatte die Reserve der Münsterländer Grund zu Jubeln: Stadtlohn II setzte sich mit 2:0 beim VfB Alstätte durch und durfte sich zudem über Schützenhilfe des FC Vreden freuen, der 3:3 gegen die zuvor punktgleiche Fortuna Gronau spielte und so die Meisterschaft erheblich mitentschied. Bei Punktgleichheit hätte ein Entscheidungsspiel ausgetragen werden müssen. Gronau erzielte in der 87. Minute den Ausgleich und hatte in der Nachspielzeit den Lucky Punch vor Augen, doch die Latte verhinderte das 4:3.

Der SC Roland war von 2009 bis 2012 aus der Bezirks- in die Oberliga durchmarschiert und hielt sich dort fünf Jahre. Nachdem man zweimal in Folge den Aufstieg in die Regionalliga verpasste (jeweils Platz 4) stieg Roland 2017 aufgrund des schlechteren Torverhältnisses ab und meldete im Dezember 2019 den freiwilligen Rückzug zum Saisonende und den Neustart in der A-Liga Beckum an. Bereits 2024 kratzte Roland bis zum letzten Spieltag am Bezirksliga-Aufstieg, musste damals aber die punktgleiche SpVgg Oelde den Vortritt lassen.

Der SC Roland Beckum ist zurück auf der überkreislichen Ebene! Der frühere Oberligist verwandelte seinen dritten Matchball zuhause gegen den TuS Wadersloh mit 4:2 und wahrte den Ein-Punkt-Vorsprung auf RW Vellern, der bei Westfalen Liesborn seine Chancen wahrte (4:0). Roland trotzte zwei Rückständen sowie zwei gewitterbedingte Spielunterbrechungen. Bereits nach 19 Minuten hatte es an der Vorhelmer Straße 2:2 gestanden, ehe zwei Treffer in der 65. bzw. 75. Minute den Sieg zur Meisterschaft festzurrten.

„Das Projekt „Bezirksliga“ ist unter der sportlichen Leitung von Sascha Roreger und unserem Trainer Pascal Debowiak endlich Wirklichkeit geworden. Die Freude im gesamten Verein ist riesengroß“, teilt der Verein in den sozialen Medien mit.

Kreisliga A Bielefeld: BV Werther

Der BV Werther hat am letzten Spieltag den Durchmarsch aus der Kreisliga B in die Bezirksliga perfekt gemacht. Der Club aus dem Teutoburger Wald setzte sich mit 2:0 beim TuS Quelle durch und hielt den Druck der Konkurrenz statt. Lennart Wessling hatte Werther in der 25. Minute per verwandeltem Elfmeter in Führung gebrachte, ehe Nico Autering in der 87. Minute den Deckel drauf machte. Für den Ballspiel-Verein ist es die Rückkehr in die Bezirksliga nach neun Jahren Abstinenz (zuletzt 2012-17).

Werther hatte vor dem Saisonfinale zwei Punkte Vorsprung auf die punktgleichen SC Bielefeld und TuS Jöllenbeck. Während Jöllenbeck bei Schlusslicht SV Gadderbaum keine Probleme hatte (6:0), patzte der SC bei Kosova Bielefeld mit 4:4 und verspielte so noch den zweiten Tabellenplatz, der zu den Aufstiegsduellen mit dem Paderborner Vizemeister berechtigt.

Kreisliga A1 Bochum: Schwarz-Weiß Eppendorf

SW Eppendorf ist neuer Meister der Kreisliga A1 Bochum. SWE war mit einem Punkt Vorsprung auf den VfB Günnigfeld in den letzten Spieltag gegangen, der sich nun nochmal auf drei Punkte vergrößert hat. Eppendorf machte mit dem 3:0 bei Phönix Bochum sein Meisterstück, während Günnigfeld mit einem 2:2 beim FC Neuruhrort keinen Druck auf den Tabellenführer ausüben konnte.

SW Eppendorf spielte von 2007 bis 2019 ununterbrochen überkreislich, mit zweijähriger Ausnahme auch in der Landesliga. Nach dem Abstieg vor sieben Jahren schloss man in den vergangenen beiden Saisons auf dem dritten Tabellenplatz ab. Nur eine Mannschaft, der BV Hiltrop Anfang November (2:1), konnte Schwarz-Weiß in dieser Saison eine Niederlage beifügen.

Kreisliga A Detmold: TuS Kachtenhausen

Gefeiert wurde am Sonntag auch im Südwesten der lippischen Stadt Lage, beim TuS Kachtenhausen. Der machte mit einem 2:0 gegen den SV Diestelbruch-Mosebeck sein Meisterstück und schüttelte final Fortuna Schlagen ab. Kachtenhausen war mit drei Punkten Vorsprung in den letzten Spieltag gegangen und hätte ohnehin nur noch einen Zähler gebraucht.

Alex Wall hatte seine Farben nach neun Minuten in Führung gebracht, die Entscheidung perfekt machte Jürgen Rau mit dem 2:0 in Minute 80. Anschließend verfiel der Sportplatz am Haferbach in ein Party-Epizentrum.

Kreisliga A Herford: SV Löhne-Obernbeck

Im Kreis Herford hat sich der SV Löhne-Obernbeck im Titeldreikampf erwartungsgemäß durchgesetzt und damit allen theoretischen Rechenspielen ein Ende bereitet. Gegen den SV Enger-Westerenger setzte sich Obernbeck wie auch schon im Hinspiel (7:2) deutlich durch und gewann 6:2. Enger-Westerenger hätte mit sechs Toren gewinnen müssen, um den direkten Vergleich zu gewinnen, der bei Punktgleichheit zählt. Gleichzeitig hätte aber auch Bruchmühlen verlieren müssen, so dass die Meisterschaft von Enger-Westerenger ohnehin so gut wie ausgeschlossen war. Bruchmühlens Sieg war beim 8:1 bei der SG FA Herringhausen-Eickum II sowieso nie gefährdet.

Enger-Westerenger erwies sich für Obernbeck in Halbzeit eins jedoch als hartnäckiger Gegner für den Meisterschafts-Matchball. Nachdem Obernbeck das Spiel nach früher Führung der Gastgeber gedreht hatte, glich Westerenger noch vor dem Pausentee zum 2:2 aus. Doch nach Wiederbeginn zeigte Obernbeck seine Klasse und geriet per Doppelschlag (50./52.) auf die Siegerstraße, ehe das Ergebnis mit zwei weiteren Toren ihre Deutlichkeit fand (66./87.). Für Obernbeck ist es die Bezirksliga-Rückkehr nach 16 Jahren.

Kreisliga A Lübbecke: TuS Gehlenbeck

Noch länger warten mussten die Fans des TuS Gehlenbeck: Nach 19 Jahren ist der Verein aus dem Lübbecker Osten wieder Bezirksligist. Mit 5:0 setzte sich Gehlenbeck beim SSV Preußisch Ströhen durch und machte den Titel aus eigener Kraft perfekt. Deshalb blieb die Niederlage von Verfolger TuSpo Rahden beim FC Oppenwehe (0:1) nur eine Randnotiz.

Mit 23 Siegen aus 29 Spielen marschierte die Mannschaft von Trainer Daniel Bönker nur so durch die Liga und stellt mit 115 Toren die mit Abstand beste Offensive der Liga. Nur Union Varl gelang es im März, den Ligaprimus zu schlagen (1:3), der sich wiederum als langjähriges A-Liga-Mitglied verabschieden wird.

Kreisliga A Lüdenscheid: FSV Werdohl

Die Vorentscheidung war schon am vergangenen Spieltag gefallen, als RW Lüdenscheid im Stadtduell gegen den SC Lüdenscheid nicht über ein 0:0 hinaus kam und damit entscheidende Federn im Kopf-an-Kopf-Rennen ließ. RWL und die FSV Werdohl leisteten sich seit jeher punktgleich ein Wettrennen an der Spitze. Wäre es auch bis zum Ende dabei geblieben, hätte ein Entscheidungsspiel stattfinden müssen. Doch soweit wird es nicht kommen, denn die FSV Werdohl hat am letzten Spieltag sein Zwei-Punkte-Polster gewahrt.

Doch dass es gegen den TuS Grünenbaum so deutlich wird, hat wohl alle überraschend: Mit 12:0 fegte die FSV Werdohl über desolate Gäste hinweg, sodass die Mühen von RW Lüdenscheid (5:0 beim TuS Herscheid) ertraglos blieben. Das einstige Schwergewicht der Region muss noch mindestens ein Jahr in der A-Liga verbleiben. Für Werdohl geht es hingegen seit drei Jahren wieder in der Bezirksliga an den Start, aus der man damals aus der Landesliga durchgereicht wurde.

Kreisliga A Minden: SV Hausberge

Punktgleich gingen der SV Hausberge und der TuS Petershagen/Ovenstädt ins Saisonfinale. Da in Minden die Tordifferenz entscheidet, lief alles auf ein „Wettschießen“ hinaus. Hausberges Zahlen waren um drei Tore besser, es kam also alles auf die Höhe des Siegs an. Falsch gedacht! Denn Petershagen/Ovenstädt gewann sein Spiel bei der SG Gorspen-Vahlsen/Windheim nicht einmal und trennte sich 2:2, sodass Hausberge mit einem 5:0-Erfolg über den FC Bad Oeynhausen II so oder so alles klar machte.

Vor vier Jahren feierte Hausberge die erste A-Liga-Meisterschaft in diesem Jahrtausend, stieg aber auf Anhieb wieder aus der Bezirksliga, der man bis 2014 jahrelang angehört hatte, ab. Zur Saison 2026/27 wird der Klassenerhalt das klare Ziel sein. Für Petershagen/Ovenstädt ist es bereits die vierte Vizemeisterschaft in Serie.

Kreisliga A Siegen-Wittgenstein: FC Eiserfeld

Mit einem wahren Statement hat sich der FC Eiserfeld aus der Kreisliga A Siegen-Wittgenstein verabschiedet. Mit 10:0 rollte der FCE über den VfB Burbach und tütete zugleich die Meisterschaft vor Verfolger SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden ein. Der musste mit einem Zähler weniger auf einen Ausrutscher hoffen, was bei der Spielgemeinschaft aber rasch verflog. Mit 5:1 hatte man immerhin seine Hausaufgaben gemacht und nimmt als Vizemeister an der Aufstiegsrunde teil, wo man es mit dem Verlierer aus dem Entscheidungsspiel der Unna-Hammer Meister BW Alstedde oder TuS Uentrop zu tun bekommt.

Der FC Eiserfeld, der 2010 aus der Fusion zwischen dem RSV Eiserfeld und der DJK SF Eiserfeld entstand, stieg 2017 erstmals in die Bezirksliga 5 auf, aus der man 2023 wieder abstieg. Nach Platz 4 und 5 in den Folgesaisons kehrt man nun wieder in die Überkreislichkeit zurück.