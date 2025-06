Diese Teams feierten am Wochenende den Aufstieg in die Bezirksliga!

Der TuS Wiescherhöfen (Unna-Hamm) kehrt nach zwei Jahren in die Bezirksliga zurück. – Foto: David Zimmer

Zuvor standen bereits der VfB Marsberg (Hochsauerlandkreis), der SV Ararat Gevelsberg (Hagen, A2), der VfR Borgentreich (Höxter), Suryoye Paderborn (Paderborn), der SV Hochlar 28 (Recklinghausen, A2), der SV Germania Hauenhorst (Steinfurt), der SC Bünde (Herford), der Blasheimer Sportclub (Lübbecke), der SC Falke Saerbeck (Tecklenburg), die SV Boele-Kabel (Hagen, A1), der VfB Fichte Bielefeld (Bielefeld) der VfB Altena (Lüdenscheid), Hedefspor Hattingen (Bochum, A2) Union Lüdinghausen (Ahaus/Coesfeld, A2), die SG Belle-Cappel-Leopoldstal (Detmold), KF Sharri Dortmund (Dortmund, A1), der TuS Holzen-Sommerberg (Dortmund, A2), die DJK Adler Feldmark (Gelsenkirchen), der SV Spexard (Gütersloh), der VfB Börnig (Herne), der TuS Altenberge (Münster, A2), der SC Südlohn (Ahaus/Coesfeld, A1), die DJK Vorwärts Ahlen (Beckum), der ASSV Letmathe (Iserlohn), der SuS Cappel (Lippstadt), die SG Oberschelden (Siegen-Wittgenstein) und RW Unna (Unna-Hamm, A2), der FC Neheim-Erlenbruch (Arnsberg), der SV Türkiyemspor Bochum (Bochum, A1), Union Minden (Minden), der TSV Handorf (Münster, A1), der SV Heggen (Olpe), der SV Hilbeck (Soest) und der TuS Wiescherhöfen (Unna-Hamm, A1) als A-Liga-Meister fest.

Kreisliga A Lemgo: TuS Leopoldshöhe Westfalen hat seinen letzten A-Liga-Meister der Saison 2025/26: Der TuS Leopoldshöhe aus dem Kreis Lemgo sicherte sich am vorletzten Spieltag den Titel im Kreisliga-Oberhaus. Während Leopolshöhe am vergangenen Sonntag (8. Juni) auswärts bei der TSG Holzhausen/Sylbach einen 0:1-Rückstand in einem 3:1-Sieg ummünzte, verlor TuS-Verfolger SC Extertal das Topspiel bei der drittplatzierten SG Sonneborn/Alverdissen überraschend deutlich mit 1:5.

So konnte der TuS Leopoldshöhe seinen Vorsprung auf Extertal einen Spieltag vor Schluss von zwei auf fünf Zähler ausbauen und vorzeitig die Meisterschaft feiern. Somit endet in Leopoldshöhe zur anstehenden Saison die elfjährige Wartezeit auf die Bezirksliga-Rückkehr. 2014 stieg man zuletzt aus der Bezirksliga Staffel 2, in die es bald auch wieder gehen dürfte, ab und kickte seitdem stets in Lemgos A-Liga. Sieger Entscheidungsspiel Unna-Hamm: TuS Wiescherhöfen

Äußerst dramatisch ging es am Samstag (7. Juni) zwischen den beiden A-Liga-Meistern aus dem Kreis Unna-Hamm zugange, die sich bekanntlich nach Saisonende in einem Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga begegnen. So trafen im Jahnstadion des VfL Kamen der TuS Wiescherhöfen und RW Unna aufeinander. Trotz zweimaliger Führung konnte RW Unna seinen zwischenzeitlichen 3:1-Vorsprung nicht über die Zeit bringen und verpasste um Haaresbreite den vorzeitigen Bezirksliga-Aufstieg. In der sechsten Minute der Nachspielzeit traf Wiescherhöfens Patrick Fischer vor 1200 Zuschauern zum umjubelten 3:3-Ausgleich und rettete Grün-Weiß ins Elfmeterschießen. Dort zeigte RWU plötzlich Nerven und versenkte nur einen von vier Elfmetern, während Wiescherhöfen alle drei Chancen gnadenlos nutzte und am Ende doch noch jubeln durfte. Der TuS Wiescherhöfen steigt nach zwei A-Liga-Jahren wieder in die Bezirksliga auf und darf sich in der Staffel 8 unter anderem auf Derbys gegen die SVF Herringen und den Kamener SC freuen.

Wiescherhöfen zeigte aus elf Metern die stärkeren Nerven. – Foto: David Zimmer