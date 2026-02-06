Diese Teams am Mittelrhein suchen noch einen Testspielgegner

von red · Heute, 09:47 Uhr · 0 Leser

Platzsperren, Krankheitswelle, organisatorische Probleme – die Gründe für kurzfristige Testspielabsagen sind vielfältig und für den Gegner oft ärgerlich. In der FuPa Vereinsbörse könnte ihr schnell und einfach Gegner für eure freien Termine finden. Wir werfen einen Blick auf die neuesten Testspielgesuche.

Borussia Brand II (Kreisliga D) 06.02.–08.02.2026 (Heim- oder Auswärtsspiel) Anmerkung: Freundschaftsspiel für Freitagabend oder Sonntag gesucht, Freitag und Sonntag nur auswärts möglich

FC Viktoria 1919 Manheim (Kreisliga B) 06.02.2026 Uhr (Heim- oder Auswärtsspiel) Anmerkung: Gegner aus Kreisliga B bis Bezirksliga, gerne auswärts auf Kunstrasen

VfJ Ratheim (Kreisliga B)

06.02.–08.02.2026 (Heim- oder Auswärtsspiel)

Anmerkung: Gegner aus der Kreisliga D oder C, Sonntag Anstoß um 12:00 Uhr möglich (Kunstrasen in Ratheim oder auswärts)

SC Germania Köln-Ossendorf (Kreisliga B)

08.02.2026, 15:30 Uhr (Heimspiel auf Kunstrasen)

DJK Rasensport Brand III (Kreisliga D)

08.02.2026, 13:00 Uhr (Heimspiel)

Bedburger Ballspielverein II (Kreisliga D)

08.02.2026, 12:45 Uhr (Heimspiel)

Anmerkung: Gegner aus Kreisliga C oder D

Viktoria Schlich (Kreisliga C)

08.02.2026 (Heim- oder Auswärtsspiel)

Anmerkung: Vorzugsweise Gegner aus Kreisliga C oder D, Anstoß spätestens 12:30 Uhr

GKSC Hürth (Kreisliga A)

10.02.2026 oder 17.02.2026 (Heim- oder Auswärtsspiel)

Anmerkung: Gegner aus der Kreisliga A Euskirchen/Köln oder Kreisliga B, Anstoß ab 20:00 Uhr möglich

Sportfreunde Hörn (Kreisliga B)

10.02. und 17./18.02.2026 (Auswärtsspiel)

Anmerkung: Ab Kreisliga D oder stärkere U19-Teams

FC Pesch (U19-Mittelrheinliga)

11.02.2026 (Auswärtsspiel)

VfR Übach-Palenberg II (Kreisliga C)

15.02.2026 (Heim- oder Auswärtsspiel)