 2026-03-13T07:45:35.464Z

Elf der Woche

Diese Spieler+innen wurden nominiert

Die Auswertungen sind da +++ 8 (!) Ligen/Gruppen sind mit dabei

von Redaktion regional-fussball.ch · Heute, 11:54 Uhr · 0 Leser

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1. Liga, Gruppe 2
1. Liga, Gruppe 3
Promotion League CH
Frauen U20
2. Liga inter, Gr. 5

Trotz eines leisen Wintereinbruchs: Auch in der 2. Liga interregional wurde mittlerweile das Programm aufgenommen.

Dein(e) Lieblingsspielerin oder Spieler hat es nicht in die "Elf der Woche" geschafft?

Trage die Daten Deines Teams nächstes Mal gleich selbst ein. Als Vereins- oder Ligaverwalter hast Du alle Möglichkeiten.

Deine Liga/Gruppe soll inskünftig noch prominenter in Szene gesetzt. Dann melde dich doch als Ligaverwalter (zuerich@fupa.net) bei uns.

FAQ:
Elf der Woche - Fragen & Antworten


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