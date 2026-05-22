Diese Spielerinnen verlassen Borussia zum Saisonende 2. Bundesliga: Nach dem letzten Spieltag hat sich Borussia Mönchengladbach von mehreren Spielerinnen verabschiedet, darunter einige Leistungsträgerinnen. Welche Spielerinnen gehen und wie es zum Teil für sie weitergeht. von Daniel Brickwedde · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Die Borussia muss sechs Abgänge verkraften – Foto: Roland Schäfer

Das Saisonende ist zugleich die Zeit für Verabschiedungen. Auch bei den Spielerinnen von Borussia Mönchengladbach gab es am letzten Spieltag gegen die SG Andernach (4:5-Niederlage) Blumensträuße und Andenken für Spielerinnen, die den Verein im Sommer verlassen. Insgesamt sechs Spielerinnen gehen künftig einen anderen Weg.

„Abschiede sind im Fußball nie leicht – besonders dann nicht, wenn Menschen einen Verein nicht nur sportlich, sondern auch menschlich bereichert haben. Jede Spielerin, die uns verlässt, hat ihren Teil zu unserer Entwicklung beigetragen und Spuren hinterlassen. Dafür gebührt allen großer Respekt und Dankbarkeit“, sagte Daniel Weber, sportlicher Leiter der Frauen- und Mädchenabteilung. Frehse nimmt eine Auszeit, Gerber zurück in die Heimat Prominentester Abgang ist Torhüterin Jil Frehse, die bereits zwischen 2016 und 2021 im Nachwuchsbereich der Fohlen aktiv war. Sie wechselte im Sommer 2024 von Turbine Potsdam zurück zu Borussia. In den vergangenen beiden Jahren kam sie auf 33 Einsätze in der 2. Bundesliga. In der aktuellen Spielzeit avancierte sie zur Stammtorhüterin und stand 25 Mal zwischen den Pfosten. Aufgrund ihrer beruflichen Laufbahn bei der Polizei nimmt sich Frehse eine Auszeit vom Fußball.

Mittelfeldspielerin Miray Cin, die im Januar 2025 vom SC Freiburg nach Mönchengladbach gekommen war, verlässt Borussia ebenfalls. Die türkische Nationalspielerin absolvierte 32 Zweitligaspiele für die Fohlen und erzielte dabei vier Tore. Dazu kommt Außenbahnspielerin Sophia Gerber, die Borussia nach nur einer Saison wieder verlässt. Die 20-Jährige kam im vergangenen Jahr von der TSG Hoffenheim und avancierte auf Anhieb zu einer Leistungsträgerin im Kader von Trainer Jonas Spengler, absolvierte in dieser Spielzeit 25 Zweitligaspiele und steuerte zahlreiche Assists bei. Gerber kehrt auf eigenen Wunsch in ihre Heimat im Süden zurück. Holländisches Duo verabschiedet sich Mittelfeldspielerin Britt van Rijswijck hat sich nach ihrem zweiten Kreuzbandriss dazu entschieden, ihre Karriere zu beenden. Die 23-Jährige wurde bei Borussia fußballerisch ausgebildet und rückte zur Saison 2021/22 in die erste Frauenmannschaft auf. In den vergangenen fünf Jahren absolvierte sie 43 Regionalligaspiele (acht Tore) sowie 24 Zweitligapartien (ein Tor).