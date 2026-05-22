Diese Spielerinnen verlassen Borussia zum Saisonende

Das Saisonende ist zugleich die Zeit für Verabschiedungen. Auch bei den Spielerinnen von Borussia Mönchengladbach gab es am letzten Spieltag gegen die SG Andernach (4:5-Niederlage) Blumensträuße und Andenken für Spielerinnen, die den Verein im Sommer verlassen. Insgesamt sechs Spielerinnen gehen künftig einen anderen Weg.
„Abschiede sind im Fußball nie leicht – besonders dann nicht, wenn Menschen einen Verein nicht nur sportlich, sondern auch menschlich bereichert haben. Jede Spielerin, die uns verlässt, hat ihren Teil zu unserer Entwicklung beigetragen und Spuren hinterlassen. Dafür gebührt allen großer Respekt und Dankbarkeit“, sagte Daniel Weber, sportlicher Leiter der Frauen- und Mädchenabteilung.
Prominentester Abgang ist Torhüterin Jil Frehse, die bereits zwischen 2016 und 2021 im Nachwuchsbereich der Fohlen aktiv war. Sie wechselte im Sommer 2024 von Turbine Potsdam zurück zu Borussia. In den vergangenen beiden Jahren kam sie auf 33 Einsätze in der 2. Bundesliga. In der aktuellen Spielzeit avancierte sie zur Stammtorhüterin und stand 25 Mal zwischen den Pfosten. Aufgrund ihrer beruflichen Laufbahn bei der Polizei nimmt sich Frehse eine Auszeit vom Fußball.
Mittelfeldspielerin Miray Cin, die im Januar 2025 vom SC Freiburg nach Mönchengladbach gekommen war, verlässt Borussia ebenfalls. Die türkische Nationalspielerin absolvierte 32 Zweitligaspiele für die Fohlen und erzielte dabei vier Tore. Dazu kommt Außenbahnspielerin Sophia Gerber, die Borussia nach nur einer Saison wieder verlässt. Die 20-Jährige kam im vergangenen Jahr von der TSG Hoffenheim und avancierte auf Anhieb zu einer Leistungsträgerin im Kader von Trainer Jonas Spengler, absolvierte in dieser Spielzeit 25 Zweitligaspiele und steuerte zahlreiche Assists bei. Gerber kehrt auf eigenen Wunsch in ihre Heimat im Süden zurück.
Mittelfeldspielerin Britt van Rijswijck hat sich nach ihrem zweiten Kreuzbandriss dazu entschieden, ihre Karriere zu beenden. Die 23-Jährige wurde bei Borussia fußballerisch ausgebildet und rückte zur Saison 2021/22 in die erste Frauenmannschaft auf. In den vergangenen fünf Jahren absolvierte sie 43 Regionalligaspiele (acht Tore) sowie 24 Zweitligapartien (ein Tor).
Auch ihre niederländische Landsfrau Kyra van Leeuwe spielte bereits im Jugendbereich für die Fohlen und schaffte zur Saison 2022/23 den Sprung in den Kader der ersten Frauenmannschaft. Die Mittelfeldspielerin kam in den vergangenen vier Jahren auf 19 Regionalligaspiele (vier Tore) und 47 Einsätze in der 2. Bundesliga (zwei Tore). Van Leeuwe wird ihre Karriere in den Niederlanden auf niedrigerem Niveau fortsetzen.
„Besonders hervorheben möchte ich unsere beiden niederländischen Spielerinnen Kyra und Britt. Beide haben sich mit Borussia identifiziert und die Vereins-DNA mit voller Überzeugung gelebt. Mit ihrer offenen, positiven Art, ihrer Leidenschaft und ihrer täglichen Bereitschaft haben sie unserer Mannschaft enorm gutgetan. Solche Spielerinnen prägen nicht nur eine Mannschaft, sondern auch das Innenleben eines Vereins“, so Weber über die beiden Mittelfeldspielerinnen.
Sina Potjans entstammt ebenfalls Borussias Nachwuchs. Über die zweite Frauenmannschaft schaffte sie zu Beginn dieser Saison den Sprung in den Kader der ersten Mannschaft, für die die 18-Jährige auf sieben Zweitliga-Einsätze kam.