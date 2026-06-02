Diese Spieler+innen stachen am Wochenende heraus!

In der Promotion League und 1. Liga wurden die letzten Spieltage ausgetragen. Auch sonst war ganz viel los: Von der 2. Liga bis in die B-Junioren - und gewohnt vielen Frauen-Ligen.

Dein(e) Lieblingsspielerin oder Spieler hat es nicht in die "Elf der Woche" geschafft?

Trage die Daten Deines Teams nächstes Mal gleich selbst ein. Als Vereins- oder Ligaverwalter hast Du alle Möglichkeiten.