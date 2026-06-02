 2026-06-02T03:22:52.672Z

Elf der Woche

Diese Spieler+innen stachen am Wochenende heraus!

Die Auswertungen sind da +++ 34 (!) Ligen/Gruppen sind mit dabei

von Redaktion regional-fussball.ch · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

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1. Liga, Gruppe 2
1. Liga, Gruppe 3
Promotion League CH
2. Liga, Gruppe 2
2. Liga, Gruppe 1

In der Promotion League und 1. Liga wurden die letzten Spieltage ausgetragen. Auch sonst war ganz viel los: Von der 2. Liga bis in die B-Junioren - und gewohnt vielen Frauen-Ligen.

Dein(e) Lieblingsspielerin oder Spieler hat es nicht in die "Elf der Woche" geschafft?

Trage die Daten Deines Teams nächstes Mal gleich selbst ein. Als Vereins- oder Ligaverwalter hast Du alle Möglichkeiten.

Deine Liga/Gruppe soll inskünftig noch prominenter in Szene gesetzt. Dann melde dich doch als Ligaverwalter (zuerich@fupa.net) bei uns.

FAQ:
Elf der Woche - Fragen & Antworten

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