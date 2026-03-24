Diese Spieler+innen haben es geschafft

Start nun auch in der 2. Liga und beim Grossteil der Frauen-Ligen.

Dein(e) Lieblingsspielerin oder Spieler hat es nicht in die "Elf der Woche" geschafft?

Trage die Daten Deines Teams nächstes Mal gleich selbst ein. Als Vereins- oder Ligaverwalter hast Du alle Möglichkeiten.