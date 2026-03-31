Diese Spieler+innen fielen am Wochenende auf!

Trotz eines neuerlichen Wintereinbruchs: Beim Grossteil der Ligen erfolgte der Start in die Rückrunde.

Dein(e) Lieblingsspielerin oder Spieler hat es nicht in die "Elf der Woche" geschafft?

Trage die Daten Deines Teams nächstes Mal gleich selbst ein. Als Vereins- oder Ligaverwalter hast Du alle Möglichkeiten.