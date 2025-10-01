„Diese Spieler würde ich gerne bei den Amateuren sehen“

FuPa Berlin: Moritz, drei Treffer gegen Borsigwalde – hattest du schon einmal einen Hattrick in deiner Karriere?

Moritz Willkomm: Das ist schon ein bisschen her. Ich musste selbst nachschauen. Das letzte Mal war 2018 gegen Borussia Pankow.

FuPa Berlin: Viele fragen sich, warum du bei den Amateuren spielst?

Moritz Willkomm: Für mich ist das keine Frage. Ich habe hier mit dem Fußball angefangen, liebe den Verein, mein Team und die Gegend. Deswegen spiele ich hier.

FuPa Berlin: Gibt es einen anderen Berliner Verein , der dich reizen würde?

Moritz Willkomm: Nein, keinen.

FuPa Berlin: Welchen Spieler aus der Konkurrenz würdest du gerne in eurem Trikot sehen?

Moritz Willkomm: Wenn ich zwei nennen darf: Ozan Alatur und Rahim Ceesay.

FuPa Berlin: Was macht die Berliner Amateure für dich aus?

Moritz Willkomm: Wir sind ein Kiezverein. In Kreuzberg 61 läuft gefühlt jedes zweite Kind mit einem Ama-Shirt rum. Wir vermitteln gute Werte, haben aber inzwischen auch den Ehrgeiz, sportlich oben anzugreifen und junge Spieler:innen gut auszubilden.

FuPa Berlin: Was nervt dich am Berliner Fußball?

Moritz Willkomm: Ganz klar die sogenannten „Hockeyplätze“ mit hartem Belag. Rasen oder wenigstens rasenähnliche Plätze würden deutlich mehr Spaß machen.

FuPa Berlin: Und zum Abschluss: Dein persönliches Ziel mit den Amateuren?

Moritz Willkomm: Einfach weiter ein Team voller stabiler Typen haben – und mit offensivem Fußball so weit hoch wie möglich kommen.

