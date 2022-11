Diese Spieler wandeln auf den Spuren von Marcel Platzek Das sind die bislang besten Torjäger der Oberliga Niederrhein 2022/2023 - Oguz Ayan vom TSV Meerbusch führt die Torschützenliste an.

Marcel Platzek hat den 1. FC Bocholt in der abgelaufenen Oberliga-Saison mit 39 Toren in 32 Einsätzen zur Meisterschaft und damit in die Regionalliga West geschossen. Diese Ausbeute war deutschlandweit konkurrenzlos, weshalb der ehemalige Spieler von Borussia Mönchengladbach und Rot-Weiss Essen eine besondere Auszeichnung erhielt. Doch wer ist in der Saison 2022/23 nicht zu stoppen? Eine Zwischenbilanz.

Mit 17 absolvierten Spieltagen steuert die Oberliga Niederrhein zielsicher auf die Herbstmeisterschaft zu. Die insgesamt 21 Klubs stehen sich an 42 Spieltagen gegenüber und absolvieren die bislang längste Saison im Oberhaus des Fußballverbandes Niederrhein (FVN). Platzek spielt nach dem Titelgewinn mit Bocholt mittlerweile wieder in der Regionalliga und kann daher gleich zwei persönliche Bestmarken nicht verteidigen: Er hat nicht nur den Rekord des erfolgreichsten Oberliga-Knipsers am Niederrhein torpediert, sondern sicherte sich auch die vom kicker prämierte "Torjägerkanone für alle". Kein anderer Stürmer schoss auf Oberliga-Niveau vergleichbar viele Treffer.

Somit wird es am letzten Spieltag, der 4. Juni 2023, einen neuen Torschützenkönig in der Oberliga Niederrhein geben. Zwei ehemalige Torschützenkönige finden sich aktuell in der Top ten wieder, ein anderer Akteur startet diesmal so richtig durch.

1. Platz mit 17 Toren in 16 Spielen: Oguz Ayan

Oguz Ayan hat mehr Tore als Spiele, was immer ein guter Indikator dafür ist, wie gut die Saison eines Spielers läuft. In der Landesliga schoss er vor Corona für den 1. FC Mönchengladbach alles kurz und klein, brauchte in der Oberliga dann aber eine gewisse Anlaufzeit. Über die Sportfreunde Baumberg kam der 27-Jährige vor der vergangenen Saison zum TSV Meerbusch und schoss zunächst zwölf Tore in 27 Einsätzen. Diese Ausbeute hat er mit 17 Treffern und acht Vorlagen in 16 Spielen schon längst geknackt. Hält er diese Quote, kann er Platzek gefährlich werden und tatsächlich die 40 knacken.

2. Platz mit 13 Toren in 17 Spielen: Pascal Weber

Nach wie vor trifft Pascal Weber wie er möchte. Der Führungsspieler des VfB 03 Hilden steht bei 13 Toren - und das hat einen tollen Nebeneffekt: Diese Ausbeute bringt den 32-jährigen Knipser in den 100er-Klub der Oberliga: Nur vier weitere Akteure haben in der höchsten FVN-Klasse dreistellig geknipst.

3. Platz mit 12 Toren in 15 Spielen: Noel Futkeu

Die Entdeckung der Saison ist Noel Futkeu. Der ETB Schwarz-Weiß Essen steht auch dank des erst 19-Jährigen, der vom Profifußball träumt, in der Top sechs der Oberliga, womit nicht viele gerechnet hätten. In der Jugend lief Futkeu schon für den Traditionsverein auf, sammelte dann Regionalliga-Erfahrung bei Rot-Weiss Essen und beim 1. FC Köln II. Dieser Umweg zahlt sich aktuell aus - und das Interesse am Talent ist so hoch wie nie.

Terada teilt sich Rang vier

Hinter der Top drei haben vier Spieler neun Tore: Talha Demir (VfB Hilden), Shun Terada (KFC Uerdingen), Tom Hirsch (Ratingen 04/19) und Bubakarry Fadika (FC Kray). Während Fadika als unbekannter Amerikaner bislang eine gute Saison spielt und einer der Lichtblicke des FCK ist, hat Terada schon einmal mit 20 Treffern in 22 Einsätzen die Torjägerkanone der Oberliga gewonnen, als er den SV Straelen in der abgebrochenen Corona-Saison 2019/20 zum Aufstieg geschossen hatte. Für Hirsch hat sich der Wechsel nach Ratingen (kommend vom MSV Düsseldorf) ausgezahlt und Demir ist weiterhin eine Konstante in der Offensive Hildens.

Monheimer Gleichstand auf Rang acht