Diese Spieler verlassen den KFC Uerdingen

Die Verabschiedeten Spieler des KFC. – Foto: Ralph Görtz

Im und rund um den KFC Uerdingen dürfte das Gefühl noch etwas nachwirken, dass nach der Rückkehr in die Oberliga womöglich sogar mehr als der dritte Tabellenplatz möglich gewesen wäre. Der zu Saisonbeginn komplett neu zusammengestellte Kader hat das ausgegebene Ziel, einen Platz unter den Top sechs, jedenfalls mit Bravour erfüllt. Im zweiten Jahr nach dem Neustart werden bei den Krefeldern allerdings erneut einige neue Gesichter im blau-roten Trikot auflaufen. Zehn Abgänge stehen bereits fest.

Reck, Benktib, Hadzha: KFC muss einige Hochkaräter ersetzen

Diese wurden beim letzten Heim- und Saisonspiel gegen den VfL Jüchen-Garzweiler offiziell von den Fans verabschiedet. Darunter waren mit Derick Gyamfi, Ephraim Kalonji und Anthony Oscasindas auch drei Spieler, die zum Abschluss gar nicht mehr im Kader standen. Gyamfi konnte im Saisonverlauf keinen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Kalonji kam zwar auf insgesamt 30 Einsätze, wurde jedoch fast ausschließlich als Joker eingesetzt. Überraschender dürfte dagegen der feststehende Abschied von Oscasindas sein. Der 22-Jährige entwickelte sich zu einer wichtigen Konstante im Uerdinger Spiel, dürfte auch deswegen wohl keine Probleme haben, einen neuen Verein zu finden.

Unter den Verabschiedeten fanden sich auch weitere Stammspieler. Etienne-Noel Reck, der vor der Saison vom Wuppertaler SV nach Krefeld gewechselt war, etablierte sich schnell als Stammspieler im Angriffszentrum und wurde mit zwölf Treffern bester Torschütze des KFC. Auch Mohamed Benslaiman Benktib gehörte mit zehn Toren zu den gefährlichsten Offensivspielern der Uerdinger, wird dem Kader in der kommenden Spielzeit jedoch ebenfalls nicht mehr angehören. Noah Tomson, Yasin Cemal Kaya und Nedzhib Hadzha standen regelmäßig in der Startelf und werden sich zur neuen Saison neu orientieren.