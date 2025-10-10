Galic im Torjubel für den SC Union Nettetal. – Foto: Andreas Bornewasser

Diese Spieler starten in der Landesliga durch Moritz Paul ist beim SV Budberg sogar für seine eigenen Verhältnisse auf Rekordkurs, Branimir Galic hat seinen Torriecher wiederentdeckt, Tuncay Altuntas fungiert als Lebensversicherung des DV Solingen.

Die Anfangsphase der laufenden Saison ist hinter uns, in den meisten Ligen dürften sich etwaige Aufstiegskandidaten allmählich etabliert haben. So spielten sich in den ersten Spielen schon einige Einzelakteure der Landesligen durch ihre Treffsicherheit in den Fokus. FuPa hat die Lupe angesetzt.

Landesliga, Gruppe 1 Branimir Galic (SC Union Nettetal, 6 Tore und 1 Vorlage in 7 Spielen)

Nach 19 Treffern für den 1. FC Viersen empfahl sich Galic vor rund drei Jahren für höhere Aufgaben. Im Dress des SC St. Tönis wurde der Angreifer aber nicht so richtig mit der Oberliga warm. Es ging wieder zurück in die Landesliga, zum SC Union Nettetal, wo Galic damals wie heute unter der Regie von Kemal Kuc agiert und erneut keine große Anlaufzeit benötigte. "Er ist immer da, wo der Ball ist", schwärmte sein Chefcoach damals noch in seiner Viersener Zeit über ihn. Die zwischenzeitliche Tabellenführung ist zwar futsch, doch wenn Galic seine Quote annähernd halten sollte, dürfte Nettetal ein ordentliches Wörtchen im Aufstiegskampf mitreden. >>> Das ist Branimir Galic

Tuncay Altuntas (DV Solingen, 6 Tore und 3 Vorlagen in 7 Spielen )

Altuntas verdiente sich eine menge Applaus nach seinem Dreierpack gegen Wald 03. – Foto: Markus Becker

Spätestens seit dem verletzungsbedingten Ausfall von Kapitän Tarkan Türkmen musste Altuntas große Verantwortung in der Klingenstadt übernehmen. Angefangen mit seinem Dreierpack im Derby gegen Solingen-Wald (4:0) erzielte der nur 1,69 m große Offensivmann in jedem seiner weiteren Auftritte einen Treffer und generell auch als oft gesuchter Fixpunkt des DV-Spielaufbaus. >>> Das ist Tuncay Altuntas Landesliga, Gruppe 2 Moritz Paul (SV Budberg, 13 Tore und 4 Vorlagen in 8 Spielen) Nur wenige Spieler im Amateurfußball am Niederrhein dürften sich einen derartigen Prominenz-Status erarbeitet haben wie Moritz Paul. Neben so manchem öffentlichkeitswirksamen Angebot von höherklassigen Vereinen wurde es in der Vorsaison jedoch verhältnisweise still um seine Person. Eine hartnäckige Verletzung bremste den 22-Jährigen aus, weshalb am Ende auch "nur" 23 Treffer auf der Habenseite für ihn zu Buche standen.

Paul trägt auch die Kapitänsbinde für den SVB. – Foto: Ulrich Laakmann

Im neuen Anlauf zeigt sich Paul nun jedoch so treffsicher wie nie zuvor. Mit seiner bisherigen Quote würde er sogar seine Fabelsaison mit 47 Treffern überflügeln. Dazu greift ihm Außenspieler Felix Weyhofen mit sieben Treffern bislang außergewöhnlich gut unter die Arme. Doch alles der Reihe nach. Das Budberger Eigengewächs wird wie sein gesamtes Umfeld nach dem erstmaligen Aufstieg zehren. Gerade in den großen Spielen wie in knapp über Woche gegen den VfB Bottrop (19. Oktober) wird deshalb auf die Fähigkeiten des Ausnahmekönners gebaut werden. >>> Das ist Moritz Paul Alfred Appiah (1. FC Lintfort, 9 Tore und 2 Vorlagen in 8 Spielen)

Appiah hier im Luftzweikampf mit einem Budberger Gegenspieler. – Foto: Peter J. Großheimann