Allgemeines
Die Elf der Woche am Niederrhein.
Die Elf der Woche am Niederrhein. – Foto: FuPa

Diese Spieler sind dabei: FuPa-Elf der Woche am 28. Oktober

Auch nach dem 11. Spieltag gibt es eine Elf der Woche in vielen Ligen auf FuPa. Klickt euch rein!

Verlinkte Inhalte

Kreisliga C3 GV/NE
KL C-AUF 1 MG/VIE
KL C-AUF 2 MG/VIE
KL C-FP 1 MG/VIE
KL C-FP 2 MG/VIE

Es ist Dienstag und damit wieder Zeit für die Elf der Woche. Klickt euch rein - die Spieler wurden zum 21. Oktober 2025 gewählt.

  • Die Elf der Woche von FuPa Niederrhein erscheint jeden Dienstag nach 8 Uhr am Morgen, entsprechend könnt ihr bis dahin wählen. Englische Wochen werden im Regelfall am Freitagvormittag ausgewertet. Sollte es hier zu einem Versäumnis kommen, folgt die Auswertung ebenfalls am Dienstag.
  • Um in die Elf der Woche zu kommen, muss die Aufstellung der eigenen Mannschaft eingetragen sein, außerdem sind 70 Prozent der gesamten Liga erforderlich.
  • Es gibt weitere Faktoren für die Top-Elf von FuPa, die ihr in diesem Text nachlesen könnt.
  • Fehlen in eurer Liga Aufstellungen? Kein Problem, dann werdet Ligaleiter und pflegt die Daten eurer Lieblingsstaffel(n). Wie ihr Ligaleiter werdet, lest ihr hier.
  • Solltest du Fragen zur Elf der Woche am 21. Oktober 2025 haben, schreibe der Redaktion von FuPa Niederrhein eine E-Mail an fupa@rp-digital.de.

___________________________

Niederrhein: Elf der Woche

Regionalliga West - hier geht es zur Elf der Woche!

Oberliga Niederrhein - hier geht es zur Elf der Woche!

Landesliga, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Landesliga, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Bezirksliga, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Bezirksliga, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Bezirksliga, Gruppe 3 - hier geht es zur Elf der Woche!
Bezirksliga, Gruppe 4 - hier geht es zur Elf der Woche!
Bezirksliga, Gruppe 5 - hier geht es zur Elf der Woche!
Bezirksliga, Gruppe 6 - hier geht es zur Elf der Woche!

_________

Duisburg, Dinslaken, Mülheim: Elf der Woche

Kreisliga A, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga A, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 3 - hier geht es zur Elf der Woche!

_________

Düsseldorf: Elf der Woche

Kreisliga A - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 3 - hier geht es zur Elf der Woche!

_________

Essen: Elf der Woche

Kreisliga A, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga A, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 3 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 3 - hier geht es zur Elf der Woche!

_________

Grevenbroich & Neuss: Elf der Woche

Kreisliga A - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!

_________

Kempen & Krefeld: Elf der Woche

Kreisliga A - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 3 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 3 - hier geht es zur Elf der Woche!

_________

Kleve & Geldern: Elf der Woche

Kreisliga A - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 3 - hier geht es zur Elf der Woche!

_________

Moers: Elf der Woche

Kreisliga A - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Quali 1 - Hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Quali 2 - Hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Quali 3 - Hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Quali 4 - Hier geht es zur Elf der Woche!

_________

Mönchengladbach & Viersen: Elf der Woche

Kreisliga A - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Quali 1 - Hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Quali 2 - Hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Quali 3 - Hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Quali 4 - Hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Quali 5 - Hier geht es zur Elf der Woche!

_________

Oberhausen & Bottrop: Elf der Woche

Kreisliga A - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!

_________

Rees & Bocholt: Elf der Woche

Kreisliga A - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 3 - hier geht es zur Elf der Woche!

_________

Remscheid-Solingen: Elf der Woche

Kreisliga A, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga A, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C - hier geht es zur Elf der Woche!

_________

Wuppertal & Niederberg: Elf der Woche

Kreisliga A - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga B, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Kreisliga C, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!

_________

Frauen Niederrhein:: Elf der Woche

Frauen-Regionalliga West - hier geht es zur Elf der Woche!

Frauen-Niederrheinliga - hier geht es zur Elf der Woche!

Frauen-Landesliga, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Frauen-Landesliga, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!

Frauen-Bezirksliga, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Frauen-Bezirksliga, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Frauen-Bezirksliga, Gruppe 3 - hier geht es zur Elf der Woche!
Frauen-Bezirksliga, Gruppe 4 - hier geht es zur Elf der Woche!

Frauen - Kreisliga

Frauen-Kreisliga, Gruppe 1 - hier geht es zur Elf der Woche!
Frauen-Kreisliga, Gruppe 2 - hier geht es zur Elf der Woche!
Frauen-Kreisliga, Gruppe 3 - hier geht es zur Elf der Woche!
Frauen-Kreisliga, Gruppe 4 - hier geht es zur Elf der Woche!
Frauen-Kreisliga, Gruppe 5 - hier geht es zur Elf der Woche!
Frauen-Kreisliga, Gruppe 6 - hier geht es zur Elf der Woche!
Frauen-Kreisliga, Gruppe 7 - hier geht es zur Elf der Woche!
Frauen-Kreisliga, Gruppe 8 - hier geht es zur Elf der Woche!

A-Junioren Niederrhein: Elf der Woche

A-Junioren-Niederrheinliga - hier geht es zur Elf der Woche!
A-Junioren-Grenzlandliga - hier geht es zur Elf der Woche!
A-Junioren-Sonderliga GV-Neuss, Kempen-Krefeld, MG-Viersen - hier geht es zur Elf der Woche!
A-Junioren-Rhein-Ruhr-Liga - hier geht es zur Elf der Woche!
A-Junioren Bergische Leistungsklasse - hier geht es zur Elf der Woche!

B-Junioren Niederrhein: Elf der Woche

B-Junioren-Niederrheinliga - hier geht es zur Elf der Woche!
B-Junioren-Grenzlandliga - hier geht es zur Elf der Woche!
B-Junioren-Sonderliga GV-Neuss, Kempen-Krefeld, MG-Viersen - hier geht es zur Elf der Woche!
B-Junioren-Rhein-Ruhr-Liga - hier geht es zur Elf der Woche!
B-Junioren Bergische Leistungsklasse - hier geht es zur Elf der Woche!

___________________

Die Faktoren zur Elf der Woche


»Wie kann ich die Elf der Woche beeinflussen?

Zum Einen natürlich mit der Abgabe der Stimmen für deine Favoriten! Dafür hast du 72 Stunden nach Anpfiff der Partie Zeit bzw. bis zur Auswertung am Dienstagmorgen um 8 Uhr. WICHTIG: Je schneller die Daten (Aufstellung, Tore, Assists, ...) deines Teams im System sind, desto größer ist die Chance in die Elf der Woche gewählt zu werden. Du willst Daten erfassen, bist aber noch kein Vereinsverwalter? Dann registriere dich hier.

»Wann wird die Elf der Woche ausgewertet?

Die Elf der Woche wird jeden Dienstag gegen 8 Uhr morgens ausgewertet.

»Wann kommt eine Elf der Woche zustande?

Es müssen in der entsprechenden Liga mindestens 70 Prozent der Aufgebote gespeichert werden. Pro Team müssen es außerdem mindestens zehn Stimmabgaben zum Zeitpunkt der Auswertung abgegeben worden sein.

»Nimmt FuPa Einfluss auf die Auswertung?

Nein, es wird lediglich der Auswertvorgang manuell angestoßen. Für die Auswertung werden die abgegebenen Stimmen und einige Kriterien (siehe Punkt Welche Faktoren wirken auf die Elf der Woche ein?) herangezogen.

»Welche Faktoren wirken auf die Elf der Woche ein?

1. Die Stimmenanzahl des jeweiligen Spielers durch die FuPa-User
2. Der Anteil der Stimmen des Spielers innerhalb seines Teams (FuPa-User)
3. Das Spieltags-Resultat seines Teams (Höhe des Sieges / Niederlage)
4. Die Anzahl der geschossenen Tore des Spielers
5. Die Anzahl der vorbereiteten Tore des Spielers
6. Die Anzahl der Gegentore seines Teams (nur bei Abwehrspielern und Torhütern) Bonus auf den Endwert bei keinem Gegentreffer oder einem Gegentor, Punktabzug bei zwei oder mehr Gegentreffern.
7. Die Stärke des Spieltaggegners laut Tabelle Außerdem: Punktabzug bei einer gelb-roten oder roten Karte

»Gibt es Ausschlusskriterien?

Hat ein Spieler weniger als 15 Minuten in einem Spiel absolviert, wird er bei der Berechnung der Elf der Woche nicht berücksichtigt. Ist keine Spielposition ausgewählt (Abwehr, Mittelfeld, ...), ist es ebenfalls nicht möglich, in der Elf der Woche zu stehen.

____

____

