Diese Spieler nehmen mit Ratingen 04/19 neu Anlauf

Spieler, die in Ratingen bleiben. – Foto: Hubert Wilschrey

Noch vor dem Finale dieser Saison der Oberliga Niederrhein, das letztlich nicht den Aufstieg in die Regionalliga West brachte, hatte Ratingen 04/19 die Verträge mit einigen seiner Spieler ligaunabhängig verlängert: Neben Stürmer Sven Kreyer, dem besten Feldtorschützen und zweitbesten Scorer des Teams, und Mittelfeldwirbler Guiliano Zimmerling auch mit den Kapitänen Gianluca Silberbach und Emre Demircan.

Beide stehen seit der Saison 2019/20 für 04/19 auf dem Platz und haben mittlerweile jeweils mehr als 150 Pflichtspiele für die Ratinger absolviert. Der offensive Mittelfeldspieler Demircan zählt seit Jahren zu den wichtigen Säulen der Oberliga-Mannschaft. In der abgelaufenen Saison kam der 29-Jährige auf 32 Einsätze, erzielte 17 Tore und bereitete zusätzlich acht Treffer vor - es ist seine mit Abstand erfolgreichste Saison im Seniorenbereich. Seine Qualitäten im Offensivspiel machen ihn zu einem wichtigen Faktor im Team. Demircan ist verheiratet und Vater einer Tochter, er verlängerte seinen Vertrag um weitere zwei Jahre.

„Emre und Gianluca sind seit Jahren wichtige Bestandteile unserer Mannschaft. Wir freuen uns sehr, den gemeinsamen Weg fortzusetzen und auf weitere gute und spektakuläre Spiele“, sagt Frank Zilles, der Sportliche Leiter von 04/19.

Seit dieser Saison unter Cheftrainer Damian Apfeld ist Silberbach Kapitän von 04/19, er schoss beim 3:1-Sieg gegen DJK Adler Union Frintrop sein erstes Tor der laufenden Spielzeit. Der Innenverteidiger verlängerte seinen Vertrag um ein weiteres Jahr. Der 31-Jährige stand in der Saison 2025/26 27-mal auf dem Platz und spielte erneut eine starke Rolle innerhalb der Mannschaft - mit seiner Erfahrung und Verlässlichkeit. Er ist ebenfalls verheiratet und Vater einer Tochter.

Henrichs bleibt zwei weitere Jahre

Streng genommen noch länger dabei ist Bo Lasse Henrichs: Der Rechtsverteidiger machte in der Saison 2018/19 seine ersten Spiele für 04/19, allerdings für die A-Junioren in der Niederrheinliga. Anschließend wechselte er für eine Saison zum TV Kalkum-Wittlaer, kam dann aber zurück und spielte zunächst in der Bezirksliga für 04/19 - bis ihm 2021 der Sprung in den Oberliga-Kader gelang, aus dem er inzwischen nicht mehr wegzudenken ist. Der schnellste Spieler des Kaders, der schon mit einem Tempo von 34 km/h gemessen wurde, ist auf seiner Position nahezu alternativlos und zählt zu den Vielspielern. Nun hat der 25-Jährige seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert.

Diese Saison ist auch Henrichs' beste, wenn man die Zahlen betrachtet. Zwar traf er nur einmal, seine sechs Vorlagen sind aber die meisten, die ihm in einer Spielzeit gelungen sind.

„Lefti“ macht den nächsten Schritt

04/19 erzielte auch Einigkeit mit einem Spieler, den nahezu niemand mit seinem richtigen Namen anspricht: Wenn von Eleftherios Vasileiadis die Rede ist, heißt es bei den Ratingern in der Regel „Lefti“. Und das durch alle Mannschaften hinweg, denn der 19-Jährige hat nicht nur in der vergangenen Saison in der A-Junioren-Niederrheinliga gespielt, sondern auch für die Bezirksliga-Senioren des Klubs. Vor der gerade beendeten Spielzeit zog Apfeld den Offensivmann in den erweiterten Oberliga-Kader hoch, und Vasileiadis machte einen Sprung: In 18 Spielen für die U23 in der Bezirksliga gelangen ihm satte 15 Tore und zwei Vorlagen.

Sein Oberliga-Debüt feierte „Lefti“ dann schon am ersten Spieltag, in der Schlussphase durfte er beim wilden 5:4-Sieg beim VfB 03 Hilden mitwirken. Am meisten Spielzeit unter Apfeld, der die Lauf- und Konterstärke des Youngsters ebenso schätzt wie seine teilweise unorthodoxen Wege im Anlaufverhalten, erhielt Vasileiadis bei der 1:4-Heimniederlage gegen den KFC Uerdingen mit 32 Minuten. Seine erste Torbeteiligung feierte er im letzten Heimspiel der Saison: Gegen Union Frintrop bekam er den Ball von Umut Yildiz an der Strafraumgrenze serviert, ließ mit einem Haken den letzten Gegner aussteigen und legte souverän quer auf Guiliano Zimmerling, der das entscheidende 3:1 machte.

Möglich, dass „Lefti“ in naher Zukunft noch mehr Einsatzzeit bekommt, um sie für weitere Torbeteiligungen zu nutzen. Denn nun hat er seinen Vertrag bei 04/19 um zwei weitere Jahre verlängert.

Gusic wurde schnell zur festen Größe

Für diese Zeitspanne hat auch Almedin Gusic zugesagt. Die Saison 2025/26 in der Oberliga lief schon, da holte ihn Ratingen 04/19 nach den ersten beiden Spieltagen noch vom Ligakonkurrenten ETB Schwarz-Weiß Essen. Dort hatte der Verteidiger bis zu dieser Spielzeit in etwas mehr als 50 Partien auf dem Platz gestanden, dann aber folgte er dem Ruf seines früheren Trainers. Apfeld hatte in der Innenverteidigung durchaus Handlungsbedarf, und so stellte er den damals 22-Jährigen Ende August im dritten Saisonspiel gegen Blau-Weiß Dingden auch direkt in die Startelf. Gusic spielte durch, 04/19 gewann 3:0, und ab da war der Zugang quasi gesetzt im Abwehrzentrum. 31 von für ihn möglichen 32 Oberliga-Partien hat er absolviert, nur beim Rückspiel in Dingden nicht über die vollen 90 Minuten, weil ihn eine Magenverstimmung in der Halbzeit aus der Bahn warf.

Der heute 23-Jährige hat nicht nur mit Zweikampf- und Kopfballstärke vor dem eigenen Tor überzeugt, sondern auch schon vier Saisontore erzielt - mehr waren ihm im Seniorenbereich noch in keiner Spielzeit gelungen. Und mehr und mehr nutzte 04/19 auch eine Stärke, die Gusic schon in seiner Anfangszeit in Ratingen hatte aufblitzen lassen: weite Einwürfe bis tief in den gegnerischen Strafraum hinein. Das sorgt für ähnliche Gefahr wie Flanken, Eckbälle oder seitliche Freistöße, und selbst wenn der Gegner diese abwehrt, springt im Nachgang auch immer mal wieder ein weiterer Standard heraus. Das ist wertvoll.

Apfeld kennt Gusic schon lange

Unter Apfeld hatte Gusic sein Debüt in der Oberliga gegeben. Der Trainer hatte ihn beim FC Kray im Herbst 2021 aus der A-Jugend hochgezogen und ihm auch in kritischen Phasen auf dem Weg zum Klassenerhalt der Saison 2022/23 das volle Vertrauen geschenkt, damals bereits in 33 Saisonspielen. Anschließend lotste der Coach seinen Schützling auch zum ETB und dann eben auch nach Ratingen - dort liegt auch seine weitere Zukunft.

Ebenfalls zwei weitere Jahre bleibt Umut Yildiz und kann so nächste Saison das wiederholen, was ihm in dieser Spielzeit gelungen ist: Da schoss der Mittelfeldmann das erste Saisontor von Ratingen 04/19, es war das zwischenzeitliche 1:1 beim 5:4-Sieg in Hilden. Wie Zimmerling und Gusic war der 26-Jährige vor dieser Spielzeit von ETB Essen gekommen. Ausgebildet worden war der Mittelfeldwirbler in der Jugend von Fortuna Düsseldorf, dann in der des FC Schalke 04. Es folgte die erste Seniorenstation bei Wattenscheid 09 mit den ersten fünf Einsätzen in der Regionalliga. Nach einer Zwischenstation beim TVD Velbert in der Oberliga ging es zurück zu dem Klub, wo in der Spielzeit 2022/23 weitere 30 Einsätze in der vierten Liga hinzukamen.

Über TuS Bövinghausen und erneut Wattenscheid, beides in der Oberliga Westfalen, kam Yildiz dann zum ETB, bei dem er 2024/25 schon mit dem heutigen 04/19-Cheftrainer Apfeld und dessen Assistenten Max Klink zusammenarbeitete. Und auch wenn Apfeld seinerzeit nach zwei Spieltagen aus Essen fortging, war es eine starke Saison von Yildiz mit elf Treffern und vier Vorlagen. In Ratingen schaffte er in 31 Spielen drei Tore und eine Vorlage. Er nimmt nun wie die anderen einen neuen Anlauf mit 04/19 auf die Regionalliga.