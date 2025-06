Diese Spieler könnte Ratingen 04/19 noch abgeben

Mit bislang zehn externen Zugängen hat Ratingen 04/19 auf die zehn Abgänge für die neue Saison in der Oberliga Niederrhein reagiert, der Sportliche Leiter Frank Zilles also schon einen Großteil der Arbeit gemacht. Doch es gibt noch Baustellen im Kader des neuen Trainers Damian Apfeld.

Dennoch könnte das Trainerteam noch eine Erweiterung vertragen – das ist eine Erkenntnis, die 04/19 aus der Vorsaison gezogen hat. Da waren die Ratinger mit Christian Dorda auf dessen erstem Cheftrainer-Posten in die Saison gestartet mit Erkan Ari als seinem Assistenten. Als der in der Winterpause wieder Spieler wurde, hatte Dordas Nachfolger Peter Radojewski keinen Co-Trainer – das soll mit ein Grund gewesen sein, warum in der Rückrunde viel zu wenig Intensität bei den Spielern vorhanden war. Deswegen könnte sich 04/19 für die kommende Saison auf dem Posten des Co-Trainers doppelt absichern wollen.

Mit Phil Spillmann und James Shepard haben die Ratinger aktuell eigentlich nur zwei gelernte Innenverteidiger im Kader, und auch wenn Gianluca Silberbach dort ebenfalls eingesetzt wird und auch Slone Matondo schon von außen nach innen gerückt war – 04/19 braucht noch ein bis zwei Innenverteidiger. Immerhin gab es in der vergangenen Saison auch satte 54 Gegentore in den 34 Spielen – viel zu viel, um den eigenen Ansprüchen von den Top Fünf der Liga gerecht zu werden. Auf den Außenpositionen sind die Ratinger mit Matondo, Jimmy Can Atila, Bo Lasse Henrichs und Mykyta Kildiiarov, dessen Vertrag allerdings in zwei Wochen ausläuft, numerisch gut besetzt, aber innen ist es zu wenig.

Laufende Verträge

Mit der Hinzunahme von Atila, der von Liga-Konkurrent FC Büderich kam, dürfte es für einen Linksverteidiger von 04/19 eng werden mit ausreichend Spielzeit: Connor Klossek. Der 24-Jährige war in der vergangenen Winterpause auch auf Wunsch von Radojewski nachverpflichtet worden und hatte direkt einen Vertrag auch für die kommende Spielzeit unterschrieben. Nun stehen drei Linksverteidiger im Kader, das ist einer zu viel.

Klossek ist aber nicht der einzige Feldspieler, den 04/19 noch abgeben könnte, denn vor allem in den Offensive ist der Klub tätig geworden: Drei neue Stürmer und drei neue offensive Mittelfeldspieler sind gekommen. Während im letzteren Mannschaftsteil vor allem auf Abgänge reagiert wurde, ist es nun in der vordersten Angriffslinie mehr als üppig geworden, weil 04/19 bislang noch keinen Stürmer auf der Abgangsseite hat, dafür aber drei neue: Ali Hassan Hammoud, Umut Yildiz und Cem Sabanci.

Das könnte für ein Trio eng werden. Sven Kreyer war als Kapitän des Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen nach Ratingen gekommen, wurde den Erwartungen aber – auch aufgrund einer langwierigen Verletzung – nicht gerecht und spielte im Jahr 2025 ausschließlich in der Bezirksliga-Reserve. Der 34-Jährige hat noch ein Jahr Vertrag, aber die Ratinger würden sich einem Wechsel des Routiniers, der als 04/19-Kapitän in die Saison gegangen war, dieses Amt dann aber auch wegen einer Doppel-Belastung abgeben wollte, sicher nicht verschließen.

Etwas anders ist die Lage bei Zissis Alexandris: Der Rückkehrer von Landesligist SG Unterrath hatte die Erwartungen übererfüllt und schloss die vergangene Saison als bester Ratinger Torschütze ab – neun Treffer reichten dafür bereits. Anfang April hatte 04/19 den Vertrag mit dem Stürmer um ein weiteres Jahr verlängert, danach trat Alexandris bei keiner Torbeteiligung mehr in Erscheinung. Auch hier gilt: Sollte der 30-Jährige wechseln wollen, würde ihm sein aktueller Klub keine Steine in den Weg legen – ansonsten droht Alexandris eine Saison mit mutmaßlich wenig Spielanteilen.

Noch etwas anders ist die Lage bei Daniel Gorden Raul: Der 19-Jährige konnte sich im Oberliga-Team bislang nicht durchsetzen, stellte sich aber ebenfalls in den Dienst der Bezirksliga-Reserve – und fällt nun mit einem Achillessehnenriss noch monatelang aus. Ob er sich ausgerechnet danach einen Platz im prall besetzten 04/19-Angriff sichern kann, ist weniger wahrscheinlich als eine Trennung im Winter.