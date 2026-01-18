Diese Spieler haben den Liliencup geprägt

Luca Hampel wurde zum Spieler des Turniers ausgezeichnet. – Foto: Willi Roth

Wiesbaden. Mit dem Sieg im Endspiel des SK Rapid Wien endete der 31. Wiesbadener Liliencup. Zwei Tage boten die zwölf U17-Teams tollen Hallenfußball. Darüber hinaus gab es wieder einige Spieler, die dem Turnier ihren Stempel aufgedrückt haben. Wer weiß, vielleicht sehen wir sie ja eines Tages mal als Profis in der Bundesliga? Hier haben wir für euch eine Auswahl der Top-Spieler des Turniers herausgesucht.

Luca Hampel - FSV Mainz 05 Wie auch schon im vergangenen Jahr bewies sich der Mainzer Torjäger Luca Hampel als wahrer Vollblutstürmer. Hampel glänzte mit sechs Toren in der Vorrunde und wurde zum Spieler des Turniers gewählt.

Amar Selimovic - FC Augsburg

Der Goalgetter des FC Augsburg und U17-Nationalspieler Österreichs glänzte mit sieben Toren in der Vorrunde, darunter auch wichtige Treffer erst kurz vor Schluss. Gegen den FC St.Pauli traf Selimovic mit der Schlusssirene zum Sieg (2:1), im letzten Gruppenspiel gegen Eintracht Frankfurt netzte Selimovic mit fünf Sekunden auf der Uhr zur Qualifikation für das Spiel um Platz Fünf ein. Auch in Spiel um Platz Fünf schoss Selimovic 20 Sekunden vor Schluss den 2:2-Ausgleich um sich noch in das Neunmeterschießen zu retten, wo der FCA sich gegen Feyenoord Rotterdam durchsetzte.

Amar Selimovic wurde Torschützenkönig des Wiesbadener Liliencups 2026 – Foto: Dominik Claus

Zachary Wigglesworth - Spvgg. Sonnenberg Der kleine und wendige Offensivspieler war mit zwei Treffern der Beste Torschütze der Spvgg. Sonnenberg und war an der Turniersensation (2:2 der Spvgg. Sonnenberg gegen den FC Heidenheim) maßgeblich beteiligt. Der 10er der Spvgg. wurde auch zum Besten Sonnenberger Spieler des Turniers gewählt.

Mit zwei Toren im Turnier wurde Zachary Wigglesworth zum Besten Sonnenberger Spieler ausgezeichnet. – Foto: Willi Roth

Edin Jakupi - SK Rapid Wien Der trickreiche Spielmacher der Wiener ist auch U17 Nationalspieler Österreichs. Beim Liliencup überzeugte Jakupi mit viel Spielverständniss, einer guten technischen Finesse und einer Menge Torgefahr.

Edin Jakupi war der Spielmacher von Rapid Wien beim Liliencup 2026 – Foto: Dominik Claus

Neal Arifiyie - SV Werder Bremen Konnte das Aus seines SV Werder Bremen in der Gruppenphase zwar nicht verhindern, strahlte aber über die beiden Turniertage besonders eine starke Robustheit, gepaart mit einem guten Abschluss aus. Arifiyie erzielte insgesamt vier Treffer.

Neal Arifiyie: Zeigte die größte Torgefahr bei den Bremern – Foto: Dominik Claus

Damian Keip - FC Kaiserslautern Zielspieler und Motor der FCK-Offensive. Wurde besonders im Aufbauspiel immer wieder mit tiefen Bällen gesucht die er sichern konnte. Wenn er am Ball war kreierte er meistens immer Großchancen oder kam selbst zum Abschluss.

Damian Keip belebte die FCK Offensive und führte sein Team ins Finale. – Foto: Dominik Claus

David Osei - FSV Mainz 05 Der Kapitän der Mainzer war der Stabilisator der Defensive. Im Eins gegen Eins stoppte er meist jeden Gegner und auch Offensiv brachte Osei seine Akzente mit ein, ob als Vorlagengeber oder sogar als Torschütze.

David Osai führte seine Mainzer als Kapitän auf den Platz und überzeugte in allen Bereichen des Spielfelds. – Foto: Willi Roth

Danko Filipovic - SK Rapid Wien Katapultierte sich durch seine Performance im Finale auf diese Liste. Sorgte mit zwei brachialen Schüssen für die frühe 2:0-Führung der Rapidler im Endspiel und legte damit den Grundstein für den Finalsieg. War mit seiner Robustheit und Schussstärke ein Garant für den Titelgewinn - vorne wie hinten.