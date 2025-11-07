Diese Spiele stehen am Wochenende in Kleve im Fokus

Die DJK Twisteden ist im Spitzenspiel gefordert. – Foto: Marcel Eichholz

Fußball-Freunde aufgepasst: In der Bezirksliga tobt der spannende Kampf um Platz zwei, in der Kreisliga A wird’s ganz heiß – oben wie unten. Und ganz Kerken fiebert dem Derby in der Kreisliga B entgegen. Also: Schuhe schnüren, Regenschirm einpacken – und ab an die Plätze!

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr Sportfreunde Broekhuysen Broekhuysen DJK Twisteden Twisteden 14:30 PUSH Sportfreunde Broekhuysen – DJK Twisteden (Sonntag, 14.30 Uhr). Bezirksliga-Freunde, die auf die Tabelle der Gruppe 4 schauen und sich gleichzeitig den Spielplan für das kommende Wochenende zu Gemüte führen, wissen: Am Sonntag steht ein Knaller-Spiel auf dem Programm. Denn der Tabellenzweite empfängt den Dritten. Nur ein Punkt trennt beide Teams. Der Gewinner steht am Sonntagabend auf jeden Fall auf Platz zwei. Während die Broekhuysener zuletzt mit dem 0:0 bei Borussia Veen haderten, zogen die Twistedener ihren Stiefel souverän durch und dürften angesichts des 4:0-Siegs gegen Alemannia Pfalzdorf vor Selbstbewusstsein strotzen. Aber die DJK wird sich trotzdem warm anziehen müssen (Fans sollten übrigens auch Regenschirme mitnehmen). Denn die Broekhuysener sind eine Macht auf der heimischen Anlage Op den Bökel.

SGE Bedburg-Hau – SV Rindern (Sonntag, 14.30 Uhr). Die SGE Bedburg-Hau und der SV Rindern, die in der Bezirksliga mit jeweils 20 Punkten auf den Plätzen vier und fünf stehen, werden das Duell zwischen Broekhuysen und Twisteden genau verfolgen. Denn sollten sich beide Teams unentschieden trennen, wird das Rennen um Platz zwei vielleicht noch enger werden. Aber auch Fans, die nichts auf Rechenspiele geben und auch keinen Bock darauf haben, werden auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen. Denn Duelle zwischen Bedburg-Hau und Rindern haben es in sich. Und noch ein Fakt dürfte für Feuer sorgen. Die SGE kassierte zuletzt eine 0:4-Niederlage beim Hamminkelner SV und dürfte noch gefrustet sein. Der SV Rindern hingegen wird nach seinem 4:0-Sieg gegen den TuS Xanten mit viel Rückenwind nach Hasselt fahren.

So., 09.11.2025, 15:15 Uhr Uedemer SV Uedemer SV Viktoria Winnekendonk SV WiDo 15:15 PUSH

Uedemer SV – SV Viktoria Winnekendonk (Sonntag. 15.15 Uhr). Verlieren verboten, heißt es am Sonntagnachmittag auf dem Kunstrasenplatz an der Tönisstraße in Uedem. Denn sowohl der gastgebende Uedemer SV als auch die Winnekendonker brauchen unbedingt einen Sieg, um den Abstand auf den Ligaprimus Siegfried Materborn, der bereits zehn Zähler Vorsprung auf die Gastgeber und neun Punkte auf die Gäste hat, nicht noch größer werden zu lassen. Der Verlierer hat erst einmal den Anschluss an die Tabellenspitze verloren. Das steht schon jetzt fest. Selbst mit einer Punkteteilung dürften beide Trainer nicht zufrieden sein. Es kommt also drauf an, wer im Duell dieser beiden Dauerrivalen der vergangenen Jahre die besseren Nerven hat.

Alemannia Pfalzdorf II – Grün-Weiß Vernum (Sonntag, 15.30 Uhr). Die Gastgeber brauchen nach teilweise sehenswerten Ergebnissen, aber auch guten Leistungen ohne Ertrag unbedingt einen Sieg, um weiterhin über den Abstiegsplätzen der Kreisliga A Kleve/Geldern zu bleiben. Zudem würden die Pfalzdorfer mit einem Sieg die Vernumer auch in der Tabelle hinter sich lassen. Den Gästen fehlt es derzeit an Konstanz. Die sich im Umbruch befindende Mannschaft von Trainer Sascha Heigl braucht ebenfalls jeden Punkt, um das Abstiegsgespenst aus Vernum zu vertreiben.

Morgen, 17:00 Uhr BV DJK Kellen Kellen II Rheinwacht Erfgen Erfgen 17:00 live PUSH

BV DJK Kellen II – Rheinwacht Erfgen (Samstag, 17 Uhr). Der Abnutzungskampf im Tabellenkeller der Gruppe eins der Kreisliga B Kleve/Geldern dauert an. Obwohl die Gastgeber am vergangenen Wochenende einen kleinen Brustlöser mit dem 4:1-Sieg gegen den SV Grieth einfahren konnten, stecken sie weiter in der direkten Abstiegszone (14. Platz, neun Punkte) fest. Die Erfgener reisen als Schlusslicht (zwei Zähler) mit einem schweren Rucksack von sechs Niederlagen in Folge zum brisanten Nachbarschaftsduell an. Sie befinden sich natürlich im Grübelmodus und müssen Frustbewältigung betreiben. Sie wollen nun die Pleitenserie beenden, um den Sichtkontakt zum unteren Tabellenmittelfeld nicht frühzeitig abreißen zu lassen.

So., 09.11.2025, 13:00 Uhr FC Aldekerk Aldekerk II TSV Nieukerk TSV Nieukerk II 13:00 PUSH