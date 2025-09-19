Diese Spiele solltet ihr in Kleve im Blick haben

Rindern ist gegen Twisteden gefordert. – Foto: Jette Oster

SV Rindern – DJK Twisteden (Freitag, 20 Uhr). So hatten sich das die Klubs von der linken Rheinseite nicht unbedingt vorgestellt. Das Geschehen in der Bezirksliga-Gruppe 4 wird aktuell von den Vertretern des Fußball-Kreises Rees/Bocholt dominiert, speziell von den Kickern aus dem Münsterland. Unter den ersten sieben Plätzen vertreten lediglich die Sportfreunde Broekhuysen die Farben des Kreises Kleve/Geldern – das kann nur besser werden. An der Wasserburg treffen unter Flutlicht zwei Teams aufeinander, die noch Nachholbedarf haben. Der SV Rindern, der 2026 sein 100-Jähriges feiert, und die DJK Twisteden zählten vor dem Saisonstart zum erweiterten Favoritenkreis. Nach fünf absolvierten Spielen haben beide Mannschaften sieben Punkte auf dem Konto. Das ist zwar kein Fehlstart, aber weder Fisch noch Fleisch. Eine Punkteteilung würde daran nichts ändern, sondern den Aufenthalt im Mittelfeld der Tabelle verlängern. Deshalb ist wahrscheinlich auf beiden Seiten Mut zur Offensive angesagt – die Zuschauer wird’s freuen.

VfL Rhede – Sportfreunde Broekhuysen (Sonntag, 15 Uhr). Fünf Spiele, fünf Siege – der VfL Rhede ist bislang in der Bezirksliga das Maß aller Dinge. Ob sich aus dem glänzenden Start die Rolle eines Meisterschaftsanwärters ableiten lässt, bleibt abzuwarten. Zuletzt hatte der Tabellenführer bei Alemannia Pfalzdorf enorme Probleme, machte aber mit einem Doppelschlag in der Nachspielzeit noch einen 4:2-Erfolg perfekt. Soll heißen: Es ist gar nicht einmal unwahrscheinlich, dass die Sportfreunde Broekhuysen, die mit fünf Punkten Rückstand auf Rang drei folgen, die sportlichen Verhältnisse mit einem Auswärtssieg wieder zurechtrücken.

SGE Bedburg-Hau II – 1.FC Kleve II (Sonntag, 13 Uhr). „Theo“ kehrt zurück – diesmal allerdings als Gegner. Christian Klunder war neun Jahre lang in allen möglichen Funktionen für die SGE Bedburg-Hau im Einsatz – zuletzt als Trainer der dritten Mannschaft. Ab sofort ist er am Bresserberg damit beschäftigt, im Kreisliga-Oberhaus wieder eine schlagkräftige Reserve der Rot-Blauen aufzubauen. Der Gastgeber hat in den ersten fünf Spielen einen klassischen Fehlstart hingelegt. Null Punkte, 4:19-Tore – das ist die Bilanz eines Tabellenletzten und Abstiegskandidaten. Das Mitleid von Christian Klunder hält sich in Grenzen. Für den 1. FC Kleve II ist ein Sieg Pflicht, um die Position im Mittelfeld zu behaupten.

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr SV Sevelen Sevelen Viktoria Winnekendonk SV WiDo 15:30 PUSH

SV Sevelen – Viktoria Winnekendonk (Sonntag, 15.30 Uhr). In der vergangenen Saison ging’s in den Duellen zwischen den beiden Lokalrivalen aus dem Südkreis heiß her. Das ist Schnee von gestern. Die Verantwortlichen beider Klubs haben das freundschaftliche Verhältnis untereinander betont. Hört sich ganz so an, als sollte der Schiedsrichter am Koetherdyck einen entspannten Nachmittag verbringen. Beide Teams dürfen mit dem Saisonstart in der Kreisliga A Kleve/Geldern vollauf zufrieden sein. Die Viktoria belegt aktuell mit zehn Punkten Rang drei, der SV Sevelen folgt mit einem Zähler weniger auf Platz sieben. Klingt nach einer schiedlich-friedlichen Punkteteilung.

SV Bedburg-Hau – SG Kessel/Ho.-Ha. (Freitag, 20 Uhr). Spannung pur ist im Spitzenspiel in der Gruppe eins der Kreisliga B Kleve/Geldern garantiert. Der Tabellenzweite SV Bedburg-Hau erwartet den Spitzenreiter aus Kessel. Fünf Spiele, fünf Siege: Beide Teams haben noch eine blütenweiße Weste. Der Aufsteiger SV Bedburg-Hau hat bislang schon einige Duftmarken gesetzt und überzeugt vor allem in der Offensive. 16 Treffer wurden bereits erzielt. Die Gäste stellen dagegen mit lediglich zwei Gegentreffern die beste Abwehr der Liga. Der Kassierer des Gastgebers reibt sich schon die Hände – die Zuschauer dürfen sich auf eine interessante Auseinandersetzung auf hohem B-Liga-Niveau freuen.