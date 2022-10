Diese Spiele sollten Sie im Blick haben Kleve-Geldern: Das sind die besten Spiele des Wochenendes.

Derby unter Flutlicht: Viktoria Goch führt ohne Verlustpunkt die Tabelle der Fußball-Bezirksliga an und möchte am Freitag gegen Alemannia Pfalzdorf Saisonsieg Nummer zehn einfahren. Der FC Aldekerk sucht den Weg aus der Krise.

Viktoria Goch - Alemannia Pfalzdorf (Freitag, 20 Uhr) Eines ist sicher: Eine Serie wird reißen im Gocher Derby der Bezirksliga. Gastgeber Viktoria hat mit Siegen in den ersten neun Spielen einen Saisonstart wie aus dem Bilderbuch hingelegt. Neuling Alemannia ist in Auswärtspartien noch ungeschlagen. Und muss für das Duell der Lokalrivalen nicht sonderlich motiviert werden, was für die Viktoria-Kicker sicherlich auch gilt. „Dieser Begegnung des kleinen gallischen Dorfes in Goch gegen das Spitzenteam der Viktoria fiebern meine Spieler entgegen“, sagt der Pfalzdorfer Trainer Thomas Erkens. Ein Derby unter Flutlicht vor wahrscheinlich vielen Zuschauern – Fußball-Herz, was willst Du mehr?

FC Aldekerk – Kevelaerer SV (Sonntag, 15.30 Uhr) Der Saisonstart ließ sich mit einem 2:1 gegen den VfB Homberg II noch recht gut an. Doch seitdem kassierte die Mannschaft um Trainer Danny Thönes acht Niederlagen am Stück – der FC Aldekerk steckt in einer handfesten Krise. Gegen den Aufsteiger aus der Marienstadt muss ein Sieg her. Ansonsten wird man rund um die Aldekerker Landwehr-Arena das rettende Ufer nur noch mit einem ausgezeichneten Fernglas sichten können. Der Gast aus Kevelaer ist zuletzt ebenfalls etwas außer Tritt geraten und wartet seit dem 2:1-Derbysieg beim TSV Weeze am 2.September auf einen weiteren Dreier. Speziell das 1:8-Debakel beim Spitzenreiter Viktoria Goch steckt der jungen Mannschaft offenbar noch in den Knochen.

SV Grieth – TSV Weeze II (Sonntag, 15 Uhr) Knapp ein Drittel der 34 Spieltage in der Kreisliga A Kleve/Geldern sind absolviert. Und mittlerweile zeichnen sich bei den Mannschaften deutliche Tendenzen ab, wohin die Reise in der Tabelle gehen könnte. Für den SV Grieth und den TSV Weeze II wird es nur noch um den Klassenerhalt gehen. Und da hat der Gastgeber derzeit die Nase vor dem Gegner aus Weeze. Die Griether feierten zuletzt einen klaren 3:0-Erfolg beim Tabellenachten SV Walbeck und haben nur noch drei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Die Weezer warten hingegen immer noch auf den ersten Saisonsieg. Der Zug in Richtung Klassenerhalt wäre für die TSV-Reserve am Sonntag aber wohl abgefahren, wenn ihr nicht endlich ein Sieg gelingt.

