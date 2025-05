Diese Spiele sollten Ihr im Blick haben

Alemannia Pfalzdorf kämpft um den Klassenerhalt. – Foto: Pascal Derks

Meisterfeiern hier, Abstiegsängste dort. Die Zeichen verdichten sich, dass für einige Vereine in der Bezirksliga und im Kreisliga-Oberhaus die Saison noch etwas länger dauert. Sogar dieser ehemalige Landesligist ist noch in der Verlosung.

Alemannia Pfalzdorf – TSV Krefeld-Bockum (Sonntag, 15.30 Uhr). Die drei direkten Absteiger TSV Wachtendonk-Wankum, SV Hönnepel-Niedermörmter und 1. FC Kleve II (Rückzug vor Saisonstart) stehen seit einer gefühlten Ewigkeit fest. Doch der Kampf gegen Relegationsplatz 15, der zwei Entscheidungsspiele um den Klassenerhalt gegen den Viertletzten der Gruppe 1 bedeutet, hat sich in der Gruppe 4 der Bezirksliga zu einer hochdramatischen Angelegenheit entwickelt. Am Sonntag kann die Alemannia mit einem Heimsieg gegen den direkten Konkurrenten zumindest schon einmal gleichziehen. Sollte parallel Lokalrivale SV Rindern die erhoffte Schützenhilfe leisten und beim VfB Uerdingen gewinnen, hätten die Teams auf den Plätzen 13, 14 und 15 jeweils 37 Punkte auf dem Konto. Sollte dieser Gleichstand auch nach dem letzten Spieltag Bestand haben, müsste in der ersten Juni-Woche zunächst einmal in einer Dreier-Runde der Relegationsteilnehmer ermittelt werden. Soll heißen: Die Alemannia muss am Sonntag die Hausaufgabe gegen Bockum erledigen. Und danach wird endgültig der Rechenschieber ausgepackt.





Sportfreunde Broekhuysen – SGE Bedburg-Hau (Sonntag, 15 Uhr). Die Sportfreunde haben es richtig gut. Die Mannschaft verabschiedet sich bereits am Sonntag in die Sommerpause und darf sich ganz entspannt auf die Abschlussfahrt in den sonnigen Süden freuen. Vor dem Duell der beiden ehemaligen Landesligisten sieht die Stimmungslage beim Gegner etwas anders aus. Die SGE belegt aktuell mit 40 Punkten Rang zehn in der Bezirksliga, ist aber noch nicht endgültig auf der sicheren Seite. Wenn alles schiefläuft, können die Verfolger zumindest noch gleichziehen. Das Worst-Case-Szenario lautet Entscheidungsspiele im Kampf gegen die drohende Relegation. Wohin so etwas führen kann, hat der Klub aus Bedburg-Hau im vergangenen Jahr auf bittere Weise erfahren müssen.

Heute, 19:30 Uhr TSV Weeze TSV Weeze SV Straelen SV Straelen 19:30 live PUSH

TSV Weeze – SV Straelen (Freitag, 19.30 Uhr). Aufsteiger gegen Absteiger heißt es am Freitagabend im August-Janssen-Stadion. Die Mannschaft von TSV-Trainer Ferhat Ökce hat nach dem Ausrutscher von Verfolger Viktoria Winnekendonk in Sevelen am Mittwochabend (1:1) den Sprung in die Bezirksliga schon in der Tasche und darf sich nach dem Abpfiff auf eine lange Nacht freuen. An der Straelener Römerstraße ist hingegen endgültig Ernüchterung eingekehrt. Der künftige Trainer Thomas Geist muss in der kommenden Saison mit den Grün-Gelben in der Kreisliga B einen kompletten Neustart in Angriff nehmen. Es handelt sich ganz nebenbei um das erste Aufeinandertreffen beider Teams in der laufenden Saison. Das Hinspiel entschied der Tabellenführer tatenlos am grünen Tisch mit 2:0 für sich, weil der SV Straelen nicht angetreten war.





Viktoria Goch II – Uedemer SV (Freitag, 20 Uhr). Der Dritte im Bunde im Rennen um Aufstiegsplatz zwei in der Kreisliga A Kleve/Geldern hat am Mittwochabend die Steilvorlage geliefert. Viktoria Winnekendonk schaffte beim SV Sevelen nur ein 1:1 und geht mit 65 Punkten in den letzten Spieltag. Soll heißen: Der Gewinner des Duells der beiden Rivalen kann einen vielleicht schon vorentscheidenden Schritt in Richtung Bezirksliga machen. Die Ausgangsposition: Die Gocher Reserve hat aktuell 64 Punkte auf dem Konto, der Uedemer SV folgt mit 63 Zählern auf Rang vier. Die Zuschauer dürfen sich also auf ein Spiel zweier Mannschaften freuen, die mit offenem Visier die Entscheidung suchen. Und falls es doch ein Unentschieden geben sollte, geht die Saison für die beiden Viktorias wahrscheinlich in der ersten Juniwoche mit zwei Entscheidungsspielen um den Aufstieg in die Verlängerung.

So., 25.05.2025, 15:30 Uhr SV Veert SV Veert TSV Weeze TSV Weeze II 15:30 PUSH





SV Veert – TSV Weeze II (Sonntag, 15.30 Uhr). Partystimmung am Hülspaßweg ! Der Traditionsverein aus Geldern hat im Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze der Kreisliga B, Gruppe 2, den FC Aldekerk II entscheidend hinter sich gelassen und lädt zur Meisterfeier ein. Zu solchen Anlässen ist traditionell das ganze Dorf auf den Beinen. Und wer weiß, vielleicht gibt ja der Schütze von Saisontor Nummer 100 der Schwarz-Gelben auch noch einen aus.





SV Haldern II – VfB Rheingold Emmerich (Sonntag, 13 Uhr). Auf dem Weg zur Meisterschaft in der Gruppe 1 der Kreisliga B Rees/Bocholt und damit der Rückkehr ins Kreisliga-Oberhaus muss der VfB Rheingold noch einen dicken Brocken aus dem Weg räumen. Das Lindenstadion ist eine Stolperfalle für Gastmannschaften. Und angesichts der Rivalität beider Klubs wird die Halderner Reserve alles versuchen, dem Spitzenreiter ein Bein zu stellen. Parallel darf Rheingold allerdings auch auf Schützenhilfe aus Bienen hoffen, wo die Blau-Weißen den Tabellenzweiten STV Hünxe herausfordern.⇥him