Diese Spiele sollten die Fans im Kreis Kleve nicht verpassen So etwas wie ein vorgezogenes Spitzenspiel in Rindern, ein Derby im Südkreis und ein ganz besonderes Wiedersehen in Bedburg-Hau. Der zweite Spieltag in den Amateurligen hat einiges auf Lager. von RP / him/pf/nipe · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Der Kevelaerer SV muss in Rindern ran. – Foto: Pascal Derks

SV Rindern – Kevelaerer SV (Freitag, 20 Uhr) . Den ersten dicken Brocken hat der Kevelaerer SV bereits aus dem Weg geräumt. Zum Auftakt feierte die Mannschaft, die zu den ganz heißen Anwärtern auf die Meisterschaft in der Bezirksliga-Gruppe 4 zählt, einen 3:2-Erfolg gegen Landesliga-Absteiger PSV Wesel. Am zweiten Spieltag folgt gleich das nächste Duell, das das Zeug zum Spitzenspiel hat.

Geheimfavorit SV Rindern hat nach dem 1:1 beim TSV Weeze sicherlich noch etwas Nachholbedarf. Schon in der vergangenen Saison lieferten sich beide Mannschaften völlig offene Spiele, die jeweils mit einem Auswärtssieg endeten. Kurz vor der Winterpause gewann der SV Rindern mit 1:0 in Kevelaer, der KSV revanchierte sich im Mai mit einem 3:2 an der Wasserburg. Freitagabend, Flutlicht, zwei Topteams – da ist hoher Unterhaltungswert garantiert. Sportfreunde Broekhuysen – Union Nettetal II (Sonntag, 15 Uhr) . Die Sportfreunde, die es in die Bezirksliga-Gruppe 3 verschlagen hat, sind mit einem ganz besonderen Erfolgserlebnis in die neue Saison gestartet. Samstagabend in der Fremde – so etwas wäre in der abgelaufenen Spielzeit garantiert noch in die Hose gegangen. Diesmal gab’s einen 1:0-Erfolg bei der SpVg Odenkirchen, die ganz nebenbei zu den härtesten Rivalen im Titelrennen zählt. Den entscheidenden Treffer erzielte Tom Beterams in der Nachspielzeit – so kann es gerne weitergehen. Am Sonntag stellt sich eine Mannschaft vor, für die es erneut nur um den Klassenerhalt geht. Für den Gastgeber kommt es darauf an, mit der nötigen Portion Geduld ins Spiel zu gehen – dann sollte Sieg Nummer zwei nichts im Wege stehen.

Uedemer SV – Viktoria Winnekendonk (Sonntag, 15.15 Uhr). Nach den negativen Erfahrungen der Vorsaison ist der Uedemer SV diesmal offenbar fest gewillt, im Titelrennen der Kreisliga A Kleve/Geldern von Anfang an zur Stelle zu sein. Nach dem 3:1 bei der ambitionierten Reserve des 1. FC Kleve geht’s gegen einen weiteren Mitfavoriten weiter im Programm. Die Viktoria mischt mittlerweile schon traditionell ganz oben mit und ist mit einem 1:0 gegen den SV Straelen gestartet, gegen den man eine Woche zuvor im Kreispokal noch mit 0:4 verloren hatte. Die Zuschauer dürfen sich auf eine intensiv geführte Partie zweier spielstarker Teams freuen.