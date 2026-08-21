Diese Spiele sollten die Fans im Kreis Kleve nicht verpassen

SV Rindern – Kevelaerer SV (Freitag, 20 Uhr) . Den ersten dicken Brocken hat der Kevelaerer SV bereits aus dem Weg geräumt. Zum Auftakt feierte die Mannschaft, die zu den ganz heißen Anwärtern auf die Meisterschaft in der Bezirksliga-Gruppe 4 zählt, einen 3:2-Erfolg gegen Landesliga-Absteiger PSV Wesel. Am zweiten Spieltag folgt gleich das nächste Duell, das das Zeug zum Spitzenspiel hat.
Geheimfavorit SV Rindern hat nach dem 1:1 beim TSV Weeze sicherlich noch etwas Nachholbedarf. Schon in der vergangenen Saison lieferten sich beide Mannschaften völlig offene Spiele, die jeweils mit einem Auswärtssieg endeten. Kurz vor der Winterpause gewann der SV Rindern mit 1:0 in Kevelaer, der KSV revanchierte sich im Mai mit einem 3:2 an der Wasserburg. Freitagabend, Flutlicht, zwei Topteams – da ist hoher Unterhaltungswert garantiert.
Sportfreunde Broekhuysen – Union Nettetal II (Sonntag, 15 Uhr) . Die Sportfreunde, die es in die Bezirksliga-Gruppe 3 verschlagen hat, sind mit einem ganz besonderen Erfolgserlebnis in die neue Saison gestartet. Samstagabend in der Fremde – so etwas wäre in der abgelaufenen Spielzeit garantiert noch in die Hose gegangen. Diesmal gab’s einen 1:0-Erfolg bei der SpVg Odenkirchen, die ganz nebenbei zu den härtesten Rivalen im Titelrennen zählt. Den entscheidenden Treffer erzielte Tom Beterams in der Nachspielzeit – so kann es gerne weitergehen. Am Sonntag stellt sich eine Mannschaft vor, für die es erneut nur um den Klassenerhalt geht. Für den Gastgeber kommt es darauf an, mit der nötigen Portion Geduld ins Spiel zu gehen – dann sollte Sieg Nummer zwei nichts im Wege stehen.
SV Veert – 1. FC Kleve II (Sonntag, 15.30 Uhr) . Bei beiden Mannschaften geht am zweiten Spieltag gleich einmal die Angst vor einem Fehlstart um. Gastgeber SV Veert führte zum Auftakt beim Aufsteiger Sportfreunde Broekhuysen II zur Pause mit 2:0, stand aber am Ende mit leeren Händen da (2:3). Die Reserve vom Klever Bresserberg verlor parallel mit 1:3 gegen den Titelaspiranten Uedemer SV. Dennoch reisen die Rot-Blauen als Favorit zum Hülspaßweg nach Geldern. Wenn es mit der Chancenverwertung im zweiten Anlauf einigermaßen klappt, sollte der erste Dreier für die Mannschaft von FC-Trainer Christian „Theo“ Klunder herausspringen.
SGE Bedburg-Hau – SG Grieth-Erfgen (Sonntag, 15.30 Uhr) . Bernard Alijaj und Sebastian van Brakel trainieren inzwischen die neue Spielgemeinschaft Grieth-Erfgen, zur Unterstützung auf dem Rasen haben sie Henrik Schümmer mitgebracht. Bereits am zweiten Spieltag der Kreisliga B, Gruppe 1, kommt es für das Trio zum pikanten Wiedersehen mit dem Ex-Verein. Während die SGE die Mission Neuaufbau mit einem 4:0 bei Viktoria Goch III gestartet hat, unterlag die Spielgemeinschaft dem starken Aufsteiger SV Schottheide-Frasselt mit 1:3. Am Sonntag ist auf dem Kunstrasenplatz in Hasselt mit einer großen Kulisse zu rechnen – schließlich handelt es sich wegen der Erfgener Beteiligung um so etwas wie ein halbes Derby.
SC Auwel-Holt – SV Herongen (Sonntag, 15 Uhr) . In der Gruppe 2 der Kreisliga B Kleve/Geldern steht an der Holter Maasstraße das Straelener Derby gegen den SV Herongen auf dem Programm. Die Hausherren sind mit einem 1:1 bei Viktoria Winnekendonk II in die neue Spielzeit gestartet, während der Gast aus Herongen sich 3:0 gegen Grün-Weiß Vernum II durchsetzte. Der Gastgeber um Trainer Patrick Heyer, in der Vorsaison immerhin Tabellendritter, will auch in der neuen Runde wieder um den Titel mitspielen – da ist ein Heimsieg gegen den Lokalrivalen fast schon Pflicht.