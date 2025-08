Diese Spiele sind zum Start der A-Liga in Mönchengladbach wichtig

Eröffnet wird die Saison am Freitag, 15. August, um 19.45 Uhr direkt mit einem Aufsteigerduell – und das kommt ohne Gladbacher oder Viersener Beteiligung aus, die krummen Grenzen des Fußballkreises machen es möglich. Im Korschenbroicher Stadtduell treffen die Aufsteiger und Nachbarvereine VfB Korschenbroich und TuS Liedberg aufeinander. Beide Duelle der Vorsaison in der B-Liga entschied der VfB für sich und dürfte angesichts seiner superdominanten Spielzeit im Unterhaus auch bei diesem Spiel favorisiert sein.

Am zweiten Spieltag, am 22. August, spielen die Rheindahlener gegen Korschenbroich, womöglich auch ein frühes Topspiel? Am 24. August müssen die Red Stars sich mit der Odenkirchener Reserve einer harten Prüfung unterstellen. Und am dritten Spieltag, am 31. August, wollen der Polizei SV und die SF Neersbroich im Spiel gegeneinander zeigen, ob sie oben mitspielen können.

Mit Spannung wird der Kreis am ersten Spieltag auch auf die Begegnung SV Otzenrath gegen SC Rheindahlen blicken. Letztere wurden beinahe Vizemeister und Otzenrath pirschte sich als Aufsteiger mit guten Leistungen in der Rückrunde noch auf Platz acht vor. Zwei Teams, die sich womöglich erst mal nach unten absichern wollen und eher ohne große Ambitionen in die Saison gehen, sind die Sportfreunde Hehn und der 1. FC Viersen II, die ebenfalls am ersten Spieltag eins aufeinandertreffen.

Offener Kampf um die Spitze

Nachdem die Top-Teams Türkiyemspor und SV Lürrip die Liga verlassen haben, ist ein klarer Favorit nun kaum auszumachen. Die Red Stars sind als Bezirksliga-Absteiger nach vielen Abgängen ein große Unbekannte, auch wenn einige langjährige Leistungsträger mit Bezirksliga-Erfahrung geblieben sind – doch ein dominantes Vorwegmarschieren von Saisonbeginn an wäre eine große Überraschung. Auch die Testspiel-Ergebnisse (noch kein Sieg in vier Spielen) schüren bisher keine Euphorie.

In die Riege der Aufstiegsanwärter dürfte dann eher der im Vorjahr so starke SC Rheindahlen und der Rheydter SV, Dritter der Rückrundentabelle, stoßen. Rheindahlen empfängt den RSV am 3. Oktober zum Topduell, das Rückspiel ist am 10. April 2026. Zum erweiterten Favoritenkreis gehören wohl auch die zuletzt immer überzeugenden Sportfreunde Neersbroich. Ob der in der Vorsaison enttäuschende Polizei SV wieder zu alter Form zurückfindet, ist noch nicht abzusehen.

Reserven schwer einzuschätzen

Auch die Reserveteams, etwa Süchteln II oder Odenkirchen II, gehören traditionell zu den Wundertüten, da sie an manchen Spieltagen punktuell durch Spieler der ersten Mannschaft verstärkt werden. Offen ist zurzeit noch die Zukunft des 1. FC Viersen II: Viersens Abteilungsleiter Manuel Moreira teilte vor einigen Wochen im RSV-Podcast mit, dass der Verein personell noch in der Planung für die neue Spielzeit ist. Die Wackelkandidaten DJK Hehn, das nach dem überraschenden Klassenerhalt diesen Sommer ein enormes Spielerkarussell durchmachte und seine mehr als ein Dutzend neuen Spieler erst mal integrieren muss, und SV Lürrip II (stand lange Zeit ohne Trainer da), sind mittlerweile konsolidiert und können bequem für die Saison planen. Wie auch in den vorigen Spielzeiten geht die Liga erst nach dem 16. Spieltag, also dem ersten Spiel der Rückrunde, in die Winterpause. Die Saison endet schließlich am ersten Juni-Wochenende, dem 6. und 7. Juni 2026.