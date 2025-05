"Diese Spiele sind besonders" - VfB-Nachwuchs im Achtelfinale

Souveräner Zweiter in der Vorrunde, ebenfalls Zweiter in einer starken Hauptrundengruppe und mit Heimrecht im Achtelfinale – die U17 spielt bisher eine starke Saison. Dies sieht auch Daniel Jungwirth so: „Mit der Entwicklung der Mannschaft und der einzelnen Spieler sind wir sehrt zufrieden“, sagt der U17-Trainer, dessen Mannschaft nun um das große Ganze spielt. Am Samstag um 11 Uhr ist der 1. FSV Mainz 05 im Achtelfinale um die Deutsche Meisterschaft im Robert-Schlienz-Stadion zu Gast (freier Eintritt, zudem überträgt Sky Sport Bundesliga die Partie im TV und auf YouTube). Der Sieger trifft eine Woche später im Viertelfinale auf den Sieger der Partie SC Paderborn – VfL Wolfsburg, der Verlierer scheidet aus.