 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Diese Spiele müsst ihr im Auf- und Abstiegskampf im Blick haben

Am 17. Mai steht der drittletzte Spieltag der Saison 2025/26 an - und es geht vielerorts wieder um Entscheidungen. Die Übersicht für den Spieltag

von André Nückel · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Kreisliga bis Oberliga im Fokus.
Kreisliga bis Oberliga im Fokus. – Foto: Dieter Meßy

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Am 17. Mai steht der drittletzte Spieltag der Saison 2025/26 an - und es geht vielerorts wieder um Entscheidungen. Die Übersicht für den Spieltag - mit einigen Empfehlungen!

Übrig: Nach diesem Wochenende gibt es eine kurze Pfingstpause - mit dem Höhepunkt: dem Finaltag der Amateure!

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Eine Auswahl von Spielen am 17. Mai 2026

Morgen, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
15:00live

Morgen, 15:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
15:15

Morgen, 15:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
15:00live

Morgen, 15:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhen Hamborn
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
15:30live

Morgen, 15:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
15:00

Morgen, 15:30 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
15:30live

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
15:00live

Morgen, 15:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
15:30

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