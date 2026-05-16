Diese Spiele müsst ihr im Auf- und Abstiegskampf im Blick haben

Kreisliga bis Oberliga im Fokus. – Foto: Dieter Meßy

Am 17. Mai steht der drittletzte Spieltag der Saison 2025/26 an - und es geht vielerorts wieder um Entscheidungen. Die Übersicht für den Spieltag - mit einigen Empfehlungen!

Übrig: Nach diesem Wochenende gibt es eine kurze Pfingstpause - mit dem Höhepunkt: dem Finaltag der Amateure!