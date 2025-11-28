Gochs zweite Mannschaft spielt gegen einen Aufstiegsanwärter. – Foto: Pascal Derks

Diese Spiele in Kleve solltet ihr im Blick haben Die Sportfreunde Broekhuysen befinden sich auf der Pirsch, am Veerter Hülspaßweg darf urplötzlich wieder gejubelt werden. Der Spieltag wartet nur darauf, um in den Amateurligen im Kreis Kleve die nächsten Geschichten zu schreiben.

Viktoria Goch II – Sportfreunde Broekhuysen (Sonntag, 14.30 Uhr). Die Aufholjagd ist in vollem Gange. Bezirksliga-Tabellenführer VfL Rhede wackelt bedenklich, hat in den vergangenen vier Spielen gerade einmal vier Punkte geholt und sich am Mittwochabend im Kreispokal Rees/Bocholt (3:1 beim B-Ligisten BW Bienen) auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Der Verfolger aus Broekhuysen hat im gleichen Zeitraum zehn Punkte gesammelt und wittert schon längst seine Chance, auf Platz eins überwintern zu können. Schützenhilfe gab’s zuletzt vom Gegner aus Goch, der sich am vergangenen Spieltag mit einem überraschenden 3:1 in Rhede eindrucksvoll im Abstiegskampf zurückgemeldet hat. Doch solche Bonuspunkte gibt’s nicht alle Tage. Wenn die Sportfreunde halbwegs ihre Normalform erreichen, sollte die enorm hohe spielerische Qualität der Gäste auf dem Kunstrasenplatz im Hubert-Houben-Stadion den Ausschlag geben.



Kevelaerer SV – SV Rindern (Sonntag, 16 Uhr). Bei beiden Mannschaften war zuletzt im Kreispokal Kleve/Geldern Wundenlecken angesagt. Während das Team aus Kevelaer nach der 2:3-Niederlage beim Lokal- und Ligarivalen DJK Twisteden immerhin noch erhobenen Hauptes den Platz verlassen konnte, verspielte der SV Rindern beim abstiegsgefährdeten A-Ligisten SV Veert eine 2:0-Führung und kassierte ein blamables 3:4. Die Gäste haben sich zuletzt zwar auf Bezirksligaplatz vier verbessern können. Doch für mehr reicht’s nicht, weil die Mannschafteinfach zu wankelmütig ist. Der Kevelaerer SV kann mit dem bisherigen Saisonverlauf nicht zufrieden sein. Platz zehn, 19 Punkte – das ist zu wenig. Das Team von Trainer Patrick Znak hat zwar ebenso wie das Trio an der Tabellenspitze von 14 Meisterschaftsspielen erst drei verloren. Doch zur Wahrheit gehören auch sieben Unentschieden – das junge Team schafft es noch viel zu selten, ein Spiel auf seine Seite zu ziehen. Vieles deutet vor dem Anpfiff auf eine weitere Punkteteilung hin, die beide Teams etwas ratlos zurücklässt.



SGE Bedburg-Hau II – Alemannia Pfalzdorf II (Freitag, 20 Uhr). Die Ausgangssituation vor dem Kellerduell in der Kreisliga A Kleve/Geldern ist eindeutig. Vor dem Ende der Hinrunde steht die SGE-Reserve mit gerade einmal sechs Punkten schon relativ abgeschlagen am Tabellenende. Sieben Zähler sind’s bis zum rettenden Platz 13, den zurzeit die „Zwote“ der Alemannia einnimmt. Soll heißen: Unter Flutlicht muss ein Dreier her, wenn sich der Gastgeber noch eine realistische Chance auf den Klassenerhalt ausrechnen möchte. Allerdings wird auch der Gegner voll auf Sieg spielen, um einen Schritt in Richtung gesichertes Mittelfeld machen zu können. Die Besucher dürfen sich auf dem Kunstrasenplatz in Hasselt auf einen spannenden Abend freuen.



SV Veert – TSV Wachtendonk-Wankum (Sonntag, 15.30 Uhr). Wer hätte das gedacht? Erst lief monatelang gar nichts zusammen. Und plötzlich strotzen die Schwarz-Gelben vom Veerter Hülspaßweg wieder vor Selbstvertrauen. Erst gewann der Vorletzte der Kreisliga A Kleve/Geldern das Derby beim SV Walbeck mit 4:0. Und dann kegelte die Mannschaft auch noch den Bezirksligisten SV Rindern mit 4:3 nach Verlängerung aus dem Kreispokal. Da ist die Hoffnung groß, gegen den TSV Wa.-Wa. den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt machen zu können. Die Chancen stehen nicht schlecht, da es sich der Gegner längst im gesicherten Mittelfeld der Liga gemütlich gemacht hat.



SG Kessel/Ho-Ha – Germania Wemb (Sonntag, 15 Uhr). Schlagerspiel in der Gruppe eins der Kreisliga B Kleve/Geldern. Der Spitzenreiter aus Kessel trifft auf den Tabellenzweiten und starken Aufsteiger aus Wemb. Beide Mannschaften trennen nur zwei Punkte, beide haben bislang zweimal verloren und jeweils 35 Treffer erzielt. Mit einem Auswärtssieg könnten die Germanen die Gastgeber überflügeln und eine überragende Hinrunde krönen. Die Vereinigten hoffen derweil auf ein schnelles Comeback von Torwart Christian Auclair und Innenverteidiger Kilian Spans. Wie berichtet, waren beide in Materborn mit den Köpfen zusammengeprallt. Die Partie musste abgebrochen werden und ist mit 2:0 für die Siegfried-Reserve gewertet worden.

