Diese Spiele in Kleve solltet ihr im Blick haben

Materborn empfängt Aldekerk. – Foto: Susanne Schmidt

Sportfreunde Broekhuysen – Kevelaerer SV (Freitag, 19.30 Uhr). In der Bezirksliga-Gruppe 4 stehen die beiden Topfavoriten bereits nach vier Spieltagen an der Spitze. Der VfL Rhede mit weißer Weste und zwölf Punkten, gefolgt von den Sportfreunden, die sich allerdings bereits einen Ausrutscher geleistet haben (1:2 in Xanten). Einen Fehlstart hat hingegen der Kevelaerer SV hingelegt, der bislang einfach viel zu selten das Tor trifft und immer noch auf den ersten Saisonsieg wartet. Doch wer jetzt mit einer klaren Angelegenheit rechnet, der täuscht sich. Denn die Sportfreunde bekommen es mit ihrem Angstgegner zu tun. Von den vier letzten Meisterschaftsspielen gegen den KSV hat der aktuelle Tabellenzweite nur eins gewonnen. Auch diesmal will der Kevelaerer Abwehrriegel erst einmal geknackt werden – und das ist mit Sicherheit keine leichte Aufgabe.

Alemannia Pfalzdorf – VfL Rhede (Freitag, 19.30 Uhr). Vielleicht liefert irgendwo eine verstaubte Chronik den Gegenbeweis. Doch wenn man dem Internet Glauben schenken mag, hat die Alemannia noch nie in ihrer Vereinsgeschichte gegen den aktuellen Bezirksliga-Tabellenführer aus dem Münsterland gespielt. Wie auch immer – im Heribert-Ramrath-Stadion ist schon so mancher haushohe Favorit gestolpert. Mit dem Saisonstart des Gastgebers ist das so eine Sache. Für die zufriedenen Anhänger ist das Glas halb voll, weil die Mannschaft erst einmal verloren hat. Wer auf dem Sportplatz gerne meckert, wird darauf verweisen, dass die Alemannia noch sieglos ist. Dass sich daran gegen den Titelaspiranten etwas ändert, ist unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Siegfried Materborn – FC Aldekerk (Sonntag, 15.30 Uhr). Vorhang auf für das Spitzenspiel in der Siegfried-Kampfbahn in der Klever Oberstadt. Vier Spiele, vier Siege – die junge Materborner Mannschaft von Trainer Sebastian Eul hat im Kreisliga-Oberhaus einen Start nach Maß hingelegt und grüßt von der Tabellenspitze. Auch der Gegner darf bislang rundum zufrieden sein. Der FC Aldekerk belegt aktuell punktgleich mit dem Topfavoriten Uedemer SV (jeweils zehn) Rang drei und darf schon frühzeitig mit dem Gedanken an eine Bezirksliga-Rückkehr spielen.

Viktoria Winnekendonk – GW Vernum (Sonntag, 15.30 Uhr). Wer hätte das gedacht? In seinem endgültig letzten Jahr an der Seitenlinie lässt der Vernumer Trainer-Dauerbrenner Sascha Heigl seine Jungs noch einmal von der Leine. Die Mannschaft aus Geldern hat in vier Spielen bereits 14 Treffer erzielt – das ist Liga-Bestwert. Ob diese Bilanz im Viktoria-Sportpark ausgebaut werden kann, bleibt abzuwarten. Beide Mannschaften dürfen mit dem Start zufrieden sein und haben jeweils bereits sieben Punkte auf dem Konto. Der Tabellenvierte trifft am Sonntag auf den Fünften – mit dieser Konstellation war vor dem Saisonstart nicht unbedingt zu rechnen.

SG Kessel/Ho.-Ha. – TuS Kranenburg (Freitag, 20 Uhr). Unterschiedlicher können die tabellarischen Vorzeichen in der Gruppe eins der Kreisliga B Kleve/Geldern kaum sein. Denn der Spitzenreiter aus Kessel um Coach Thomas von Kuczkowski empfängt mit makelloser Bilanz nach vier Spieltagen den Tabellenvorletzten aus Kranenburg, der nur einen Punkt auf der Habenseite hat. Die Gäste von Spielertrainer Aleh Putsila haben einen klassischen Fehlstart hingelegt, bereits 14 Gegentore kassiert und scheinbar den Abgang der Leistungsträger Erik Zillig (1. FC Kleve II) und Maik van Teeffelen (TSV Weeze) bislang nicht kompensieren können.

