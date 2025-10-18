Der KSV im Fokus. – Foto: Pascal Derks

Diese Spiele im Kreis Kleve solltet ihr im Blick haben Von der Fußball-Bezirksliga bis hinunter in die Kreisliga B: Wenn draußen die Blätter fallen, zeichnet sich für viele Team bereits ab, wohin die Reise geht. Die Zeit der ersten echten Spitzenspiele und Kellerduelle ist nun gekommen. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 4 Kreisliga A Kleve/GE Kreisliga B1 Kleve/GE Kreisliga B2 Kleve/GE Kevelaer + 11 weitere

Kevelaerer SV – SGE Bedburg-Hau (Sonntag, 13.30 Uhr). Vorbildlich: Während anderswo Spiele verlegt worden sind, weil die Kicker die Bocholter Kirmes oder das Straelener Oktoberfest besuchen wollen, hat die frühe Anstoßzeit auf der Sportanlage Scholten einen anderen Grund. Der Gastgeber hatte darum gebeten, weil mehrere Kevelaerer Spieler nach 90 Minuten auf dem Platz auch noch beruflich gefordert sind. Da sich niemand gerne dumme Sprüche von Kollegen anhört, soll nach Möglichkeit ein Heimsieg her. Die Chancen stehen gegen den Bezirksliga-Rivalen aus dem Nordkreis nicht schlecht. Die Mannschaft von Trainer Patrick Znak hat sechs Meisterschaftsspiele in Folge ungeschlagen überstanden und in diesem Zeitraum zwölf Punkte gesammelt. Allerdings hat auch der Tabellennachbar – beide Teams belegen aktuell mit 14 Punkten die Ränge acht und neun – nach holprigem Start in die Spur gefunden. Die Zuschauer dürfen sich auf ein spannendes Duell freuen. Der Sieger stellt in jedem Fall den Anschluss zur Spitzengruppe her.

TSV Weeze – Viktoria Goch II (Sonntag, 15 Uhr). Eins muss man feststellen: Die Meisterschale des Kreises Kleve/Geldern hat den Blau-Gelben aus Weeze kein Glück gebracht. Der Aufsteiger war mit fünf Punkten aus den ersten drei Spielenverheißungsvoll in die Bezirksliga-Saison gestartet. Anschließend gab’s vor dem Heimspiel gegen die Sportfreunde Broekhuysen die Trophäe – seitdem hat der Turn- und Spielverein aus sechs Spielen nur noch einen Zähler geholt. Diesen gab’s immerhin zuletzt bei der Nullnummer in Bedburg-Hau, wo die Mannschaft einen leichten Aufwärtstrend andeutete. Beim Aufeinandertreffen der beiden Neulinge handelt es sich bereits um ein echtes Kellerduell. Der Drittletzte aus Weeze (sechs Punkte) trifft auf den Vorletzten aus Goch (fünf). Die Situation ist schon so vertrackt, dass selbst der Sieger in jedem Fall vorerst in der Abstiegszone bleibt. Für Spannung ist gesorgt, ein Spektakel wird’s wahrscheinlich nicht geben. Beide Teams haben erst sieben Treffer erzielt – das ist der Bezirksliga-Minuswert.

Morgen, 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk SV WiDo Siegfried Materborn Materborn 15:00 live PUSH

Viktoria Winnekendonk – Siegfried Materborn (Sonntag, 15 Uhr). Spitzenspiel-Atmosphäre im Viktoria-Sportpark: Der Gastgeber fordert als Tabellendritter den A-Liga-Spitzenreiter aus der Klever Oberstadt heraus und kann im Idealfall bis auf drei Punkte heranrücken. Die Zuschauer dürfen sich auf ein Duell zweier spielstarker Mannschaft freuen, das wahrscheinlich mit offenem Visier geführt wird. Beide Teams haben in neun Spielen bereits 21 Mal getroffen – das spricht für die Offensivreihen und die Denkweise der Trainer Johannes Rankers und Sebastian Eul. In der abgelaufenen Saison endete das Duell mit einem 1:1 – ein Ergebnis, mit dem die ungeschlagenen Gäste sicherlich diesmal etwas besser leben könnten. Morgen, 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau SGE B.-Hau II SV Veert SV Veert 15:30 PUSH SGE Bedburg-Hau II – SV Veert (Sonntag, 15.30 Uhr). Der Gastgeber hat erst einen Punkt auf dem Konto – diesen gab’s ausgerechnet unlängst beim 0:0 gegen den ungeschlagenen Tabellenführer der Kreisliga A Kleve/Geldern – Siegfried Materborn. Der Rückstand auf den Drittletzten aus dem Gelderner Ortsteil beträgt bereits sechs Zähler. Deshalb muss eigentlich schon Saisonsieg Nummer eins her, um den Zug in Richtung Klassenerhalt nicht vorzeitig abfahren zu lassen. Das große Problem der SGE-Reserve ist die anhaltende Sturmflaute. Vier Treffer in neun Spielen – das ist einfach zu wenig, um sich eine realistische Chance auf den Klassenerhalt ausrechnen zu dürfen.

Morgen, 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen Broekhuysen II DJK Twisteden Twisteden II 15:00 PUSH

Sportfreunde Broekhuysen II – DJK Twisteden II (Sonntag, 15 Uhr). In der Gruppe zwei der Kreisliga B Kleve/Geldern bestreiten die Reserveteams der beiden Bezirksligisten aus dem Südkreis das Spitzenspiel. Der Gastgeber ist noch ungeschlagen, führt mit 25 Punkten die Tabelle an und möchte diese Position nach Möglichkeit verteidigen. Die Erfolgsbilanz der Mannschaft von Sportfreunde-Trainer Marcel Scholz liest sich beeindruckend: 43 bislang bereits erzielten Treffern stehen gerade einmal drei Gegentore gegenüber. Der Gegner aus dem Kevelaerer Ortsteil belegt aktuell mit 20 Punkten Rang fünf und kann sich mit einem Sieg endgültig im Aufstiegsrennen anmelden. Die Gäste werden deshalb selbstverständlich alles in die Waagschale werfen.