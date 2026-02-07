 2026-02-06T13:16:52.650Z

Allgemeines

Diese Spiele fallen im Februar 2026 aus - FuPa-Ausfallticker

Welche Spiele im Februar 2026 am Niederrhein ausfallen, erfahrt ihr im Ticker von FuPa Niederrhein.

von André Nückel · Heute, 08:20 Uhr · 0 Leser
Wo nicht gespielt wird.
Wo nicht gespielt wird. – Foto: Andreas Santner

Landesliga 1
Landesliga 2
Bezirksliga 1
Bezirksliga 2
Bezirksliga 3

Die schlechte Witterung sorgt mancherorts weiter für Spielausfälle - die Redaktion hält euch mit dem FuPa-Ausfallticker für den Niederrhein auf dem Laufenden. Die Übersicht für Februar 2026.

  • Zur besseren Übersicht gibt es für jeden der zwölf Fußballkreise im FVN-Gebiet einen eigenen Ausfallticker - zusätzlich auch für alle überregionalen Partien ab der Bezirksliga aufwärts.
  • Um auf einen Ausfallticker zuzugreifen, müsst ihr lediglich unterhalb des jeweiligen Datums auf den Kreis-Namen klicken.
  • Per Klick auf das Datum lässt sich schnell und einfach ein anderer Tag auswählen, um die Absagen für andere Tage aufzurufen.
  • Fragen? Fehler? Schreibt uns! fupa@rp-digital.de!

Ausfallticker Februar 2026: die Optionen

Für den Niederrhein gibt es 13 Übersichten: für alle 12 Kreise und ebenfalls für alle überregionalen Duelle.

Sobald die Redaktion oder ein Vereinsverwalter eine Absage im System erfasst, werden die abgesagten Partien in der Übersicht angezeigt. Über die Filter-Funktion (hierfür "alle" klicken) könnt ihr euch außerdem die Liveticker eines Kreises anzeigen lassen. Sollte es hierzu Fragen geben, wendet euch jederzeit gerne an die Redaktion von FuPa per E-Mail an fupa@rp-digital.de.

Schon gewusst? FuPa Niederrhein ist auf YouTube aktiv!

FuPa Niederrhein streamt nicht nur mit dem Live-Highlight-Format FuPa.tv zahlreiche Spiele am Niederrhein, sondern bietet seit Monaten auch wöchentlich vollwertige Livestreams auf YouTube an. Klickt euch gerne jederzeit rein, vor allem zur Hallensaison wird es viele Streams geben. Alle Informationen findet ihr an dieser Stelle:

>>> FuPa Niederrhein auf YouTube

