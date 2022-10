Diese "Sonderregeln" gelten im Kreispokal Verlängerung, Schiri-Gespann, Wechsel, Heimrecht: Die wichtigsten Regularien im Überblick

1. Verlängerung ist keine Pflicht

Eine englische Woche jagt die nächste, die Verletztenliste ist schon lang und nun wartet auch noch ein Pokalspiel mit möglicherweise 120 Minuten Belastung? Da schrillen bei vielen Trainern die Alarmglocken. Wichtig zu wissen: Eine Verlängerung kann gespielt werden, muss aber nicht. Auf eine Verlängerung kann nämlich verzichtet werden, "wenn beide Vereine sich vor Spielbeginn oder nach Ende der regulären Spielzeit auf einen Wegfall einigen" heißt es beim HFV.

Auch ein Schiedsrichter kann den Wegfall anordnen, um beispielsweise den Spielabbruch wegen Dunkelheit zu verhindern.

Außerdem kann ein Kreis den Wegfall der Verlängerung bereits in den Wettbewerbsbestimmungen so festlegen.

2. Spiele können mit Gespann gepfiffen werden

Wer sich beispielsweise im Kreispokal Wiesbaden durch die Ansetzungen der Zweitrundenmatches durchklickt, wird feststellen: Nur bei einem Spiel (SG Germania vs. Türkischer SV) ist ein Schiri-Gespann angesetzt, bei den anderen Spielen nicht. Liegt das daran, dass mit dem Türkischen SV ein Gruppenligist beteiligt ist, der aus dem Liga-Alltag bereits ein Gespann gewohnt ist? Oder dass es sich dabei um das Vorjahresfinale handelt? Beide Male lautet die Antwort: Nein! Denn beide Vereine haben bereits kurz nach der Auslosung den Wunsch hinterlegt, dass die Partie von einem Gespann und nicht von einem einzelnen Referee geleitet wird.

"Wenn die Vereine sich das wünschen, senden wir ein Gespann", sagt Wiesbadens Pokalspielleiter Klaus Jantz. Das sei grundsätzlich schon ab der 1. Runde möglich, auch bei unterklassigen Teams. Egal ob C-Klasse oder KOL: Der Kreispokal bietet also die Gelegenheit, mal die mühsam einstudierte Abseitsfalle so richtig zu testen - mit Assistenten an der Seitenlinie. Allerdings: Auf die Vereine kommen dann entsprechende Mehrkosten zu.