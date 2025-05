Diese sieben KFC-Spieler haben schon einen neuen Verein gefunden

Trainer René Lewejohann steht nach eigenen Angaben mit dem Vorstand des KFC in Kontakt, hat aber auch schon mit anderen Vereinen gesprochen. So werden vermutlich auch andere Akteure verfahren, die sich einen Verbleib in Uerdingen vorstellen können. Dennoch bewegt sich der KFC an der Grenze zum Profifußball; die Regionalliga West ist eine Profiliga, entsprechend haben auch einige Akteure das Interesse von anderen Klubs auf sich gezogen. Diese sieben Spieler werden zum 1. Juli definitiv den Klub wechseln:

Enes Yilmaz (21): Kam vor der Saison von Fortuna Düsseldorf U23 an die Grotenburg, spielte aber nur dreimal für den KFC. Er wechselt in die Mittelrheinliga zum Siegburger SV.

Nazzareno Ciccarelli (28): Mit zwölf Scorerpunkten der beste Scorer des KFC. Er bleibt in der Regionalliga West und geht zu Sportfreunde Lotte.

Ben Klefisch (21): Ihn haben die Sportfreunde Lotte schon vorgestellt. War mit 26 Einsätzen ein Leistungsträger.

Gianluca Rizzo (28): Hat sich schon vor dem Rückzug für einen Wechsel zum SC St. Tönis entschieden; trifft also eventuell in der kommenden Saison auf den KFC. War vor allem in den beiden Oberliga-Jahren eine wichtige Stütze der Mannschaft.

Ali Hassan Hammoud (25): Starke Leistungen in Ratingen bescherten ihm seine Chance in der Regionalliga, hatte zuletzt mit Verletzungspech zu kämpfen. Kehrt nach Ratingen zurück und könnte daher ebenfalls auf Uerdingen treffen.

Sisco Ngambia Dzonga (19): Hat schon als Jugendlicher im Fußballkreis Kempen-Krefeld gespielt, kam dann über Drittligist Viktoria Köln zurück. Ihn zieht es zum FC St. Pauli U23.

Rawley St. John (20): Wurde sogar noch vor Dzonga von St. Pauli vorgestellt. Der Australier mit amerikanischen Wurzeln wird also ebenfalls in der Hansestadt auf Regionalliga-Niveau spielen.