Diese sechs Kreisliga-Vize würden Stand heute aufsteigen Sechs von neun Vizemeistern steigen in die Bezirksliga auf +++ Was macht Eintracht Hohkeppel II? von red · Heute, 18:49 Uhr · 0 Leser

Gute Chancen auf einen Aufstieg hat der TuS Chlodwig Zülpich II aus der Kreisliga A Euskirchen. – Foto: Rocco Bartsch

Anders als im Vorjahr ist die Tabellenkonstellation in den oberen Ligen für die Klubs am Mittelrhein vorteilhaft. Da weder ein Team aus der 3. Liga noch aus der Regionalliga West aus dem Verbandsgebiet absteigen wird, zeichnet sich ein positives Szenario für die unteren Spielklassen ab: In der Mittelrheinliga, den Landesligen und in den Bezirksligen könnten zusätzliche Plätze frei werden.

Die Basis: Vier Plätze sind greifbar Nach der aktuellen Auf- und Abstiegsregelung des FVM dürfen neben den Meistern der neun Kreisligen eigentlich vier Vizemeister den Gang in die Bezirksliga antreten. Das entscheidende Kriterium hierfür ist die Quotientenregelung, die die unterschiedlichen Staffelgrößen vergleichbar macht. Der „Düren-Glesch-Bonus“ Doch die Zahl der Aufsteiger erhöht sich sogar auf sechs. Hintergrund ist der Rückzug des BCV Glesch-Paffendorf aus dem überregionalen Fußball, sowie die Nachricht, dass der 1. FC Düren keine zweite Mannschaft in der kommenden Saison ins Rennen schickt.

„Nehmen diese Mannschaften in der darauffolgenden Spielzeit ihr Startrecht in der nächstniedrigeren Spielklasse nicht wahr, so werden die freien Plätze durch einen vermehrten Aufstieg unter Anwendung der Quotientenregelung besetzt“, heißt es in den Statuten der "Auf- und Abstiegsregelung" des FVM. Was macht Eintracht Hohkeppel Einen weiteren, siebten Aufstiegsplatz könnte es geben, sollten Eintracht Hohkeppel mit ihrer zweiten Mannschaft auf ihr Startrecht in der nächstniedrigen Spielklasse – der Bezirksliga – verzichten. Dieses fehlen eines Bezirksligisten regelt der Verband dies durch einen „vermehrten Aufstieg“.