Diese sechs Kreisliga-Vize würden Stand heute aufsteigen

Anders als im Vorjahr ist die Tabellenkonstellation in den oberen Ligen für die Klubs am Mittelrhein vorteilhaft. Da weder ein Team aus der 3. Liga noch aus der Regionalliga West aus dem Verbandsgebiet absteigen wird, zeichnet sich ein positives Szenario für die unteren Spielklassen ab: In der Mittelrheinliga, den Landesligen und in den Bezirksligen könnten zusätzliche Plätze frei werden.
Nach der aktuellen Auf- und Abstiegsregelung des FVM dürfen neben den Meistern der neun Kreisligen eigentlich vier Vizemeister den Gang in die Bezirksliga antreten. Das entscheidende Kriterium hierfür ist die Quotientenregelung, die die unterschiedlichen Staffelgrößen vergleichbar macht.
Doch die Zahl der Aufsteiger erhöht sich sogar auf sechs. Hintergrund ist der Rückzug des BCV Glesch-Paffendorf aus dem überregionalen Fußball, sowie die Nachricht, dass der 1. FC Düren keine zweite Mannschaft in der kommenden Saison ins Rennen schickt.
„Nehmen diese Mannschaften in der darauffolgenden Spielzeit ihr Startrecht in der nächstniedrigeren Spielklasse nicht wahr, so werden die freien Plätze durch einen vermehrten Aufstieg unter Anwendung der Quotientenregelung besetzt“, heißt es in den Statuten der "Auf- und Abstiegsregelung" des FVM.
Einen weiteren, siebten Aufstiegsplatz könnte es geben, sollten Eintracht Hohkeppel mit ihrer zweiten Mannschaft auf ihr Startrecht in der nächstniedrigen Spielklasse – der Bezirksliga – verzichten. Dieses fehlen eines Bezirksligisten regelt der Verband dies durch einen „vermehrten Aufstieg“.
An der Spitze des Tableaus thront derzeit der Bergische Vertreter aus Lindlar. Hier ist die Übersicht der aktuellen Quotienten (Punkte pro Spiel):
TuS Lindlar (Kreisliga A Berg): Punkt-Quotient: 2,500 | Tor-Quotient: 2,375 (60 Punkte aus 24 Spielen, Tordifferenz +57)
TuS Chlodwig Zülpich II (Kreisliga A Euskirchen): Punkt-Quotient: 2,476 | Tor-Quotient: 2,000 (52 Punkte aus 21 Spielen, Tordifferenz +42)
Rot-Gelb Wesseling (Kreisliga A Rhein-Erft): Punkt-Quotient: 2,348 | Tor-Quotient: 1,870 (54 Punkte aus 23 Spielen, Tordifferenz +43)
Sportfreunde Troisdorf 05 (Kreisliga A Sieg): Punkt-Quotient: 2,208 | Tor-Quotient: 1,500 (53 Punkte aus 24 Spielen, Tordifferenz +36)
SC Selfkant (Kreisliga A Heinsberg): Punkt-Quotient: 2,182 | Tor-Quotient: 1,227 (48 Punkte aus 22 Spielen, Tordifferenz +27)
SV Wachtberg (Kreisliga A Bonn): Punkt-Quotient: 2,120 | Tor-Quotient: 2,040 (53 Punkte aus 25 Spielen, Tordifferenz +51)
SV Gremberg Humboldt (Kreisliga A Köln): Punkt-Quotient: 2,000 | Tor-Quotient: 0,667 (48 Punkte aus 24 Spielen, Tordifferenz +16)
SV Eilendorf II (Kreisliga A Aachen): Punkt-Quotient: 1,958 | Tor-Quotient: 1,042 (47 Punkte aus 24 Spielen, Tordifferenz +25)
Punkt-Quotient = Anzahl der Punkte geteilt durch die Anzahl der absolvierten Spiele
Tor-Quotient = (Geschossene Tore abzüglich der Gegentore) geteilt durch die Anzahl der absolvierten Spiele
Bei gleichem Punkt-Quotient entscheidet der Torquotient.