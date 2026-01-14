Diese Schiris pfeifen beim Offensiv-Cup

Kriftel. Nur noch wenige Tage, dann ist es soweit: Am kommenden Wochenende feiert der Offensiv-Cup sein Comeback. Nach einem Jahr Pause wird das prestigeträchtige Hallenturnier mit einem veränderten Konzept ausgetragen. Die Organisation wird nun federführend von der Schiedsrichtervereinigung übernommen, Die pfeifende Zunft will das Turnier auch nutzen ,um sich während der Partien von seiner besten Seite zu zeigen. Vier Schiedsrichter werden die Spiele beim Turnier leiten. Hier ein Überblick über die Referees:

"Für mich ist es die dritte Teilnahme beim Offensiv-Cup. Es ist immer etwas Besonderes dort pfeifen zu dürfen. Der Offensiv-Cup ist das größte Hallenturnier in unserer Region. Hallenfußball hat eigene Facetten - es ist oft emotionaler und die Zweikampfdichte ist deutlicher höher. Da dieses Jahr der Offensiv-Cup von unserer Schiedsrichtervereinigung durchgeführt wird, werden etliche Mitstreiter in der Halle sein, was das Miteinander auch nochmal stärken wird."

"Jedes Spiel ist anders und es kann vorher nicht gesagt werden, was das heutige Spiel für einen bereit hält. Teil davon zu sein, ist für mich einer der Hauptgründe für die Schiedsrichterei. Auch wenn wir meist auf uns alleine gestellt sind, sehe ich mich als Teil eines Teams. Durch die Schiedsrichterei sind viele Freundschaften entstanden, die über den Fußball hinaus gehen."

Was bedeutet es dir, beim Offensiv-Cup zu pfeifen?

"Der Offensiv-Cup ist ein traditionsreiches Turnier. Ich bin dem Freundeskreis der Schiedsrichter-Vereinigung und den Organisatoren sehr dankbar, dass sie dieses Turnier im MTK wieder aufleben lassen. Ich bin glücklich erneut dabei sein zu dürfen."

Was macht dir an der Schiedsrichterei am meisten Spaß?

"Mir bereitet es am meisten Freude, einen Teil zu einem gelungenen, attraktiven Fußballspiel und zur Gemeinschaft beizutragen."

Dimitris Sakavaras (33 Jahre, Schiri seit 2008, Gruppenliga, Heimatverein Germania Weilbach)

Was bedeutet es dir, beim Offensiv-Cup zu pfeifen?

"Es ist eine große Ehre für mich und meine Kollegen zu den ausgewählten Schiedsrichtern zu gehören , welche den Offensiv Cup leiten dürfen. Eine Belohnung für die guten Leistungen die wir durch konsequente Arbeit und fokussierten Spielleitungen für uns gewinnen konnten."

Was macht dir an der Schiedsrichterei am meisten Spaß?

"Die Schiedsrichterei ist nicht nur ein spaßbringender Sport durch die Umsetzung des Regelwerks auf dem Platz, sondern als Gespannsführer auch eine ideale kollegiale Arbeit, die im Team mit meinen Assistenten noch viel mehr Spaß macht."

Nick Fuchs (23 Jahre, Schiri seit 2015, Verbandsliga, Germania Okriftel)

Was bedeutet es dir, beim Offensiv-Cup zu pfeifen?

"Für mich ist es eine besondere Anerkennung für das Turnier nominiert worden zu sein. Ich freue mich darauf ,Teil der sicherlich sehr attraktiven Neuauflage zu sein. Die neue Spielform mit Bande und die hochkarätige Besetzung werden für schnelle Spiele sorgen, die hoffentlich viele Zuschauer anziehen. Ich bin überzeugt davon, dass wir mit unauffälligen Spielleitungen zu einem tollen Erlebnis beitragen können und eine super Atmosphäre erleben dürfen."

Was macht dir an der Schiedsrichterei am meisten Spaß?

"Die Schiedsrichterei lebt für mich von den Begegnungen auf den Sportplätzen und natürlich den besonderen sportlichen Herausforderungen. Wir lernen immer wieder neue Leute kennen und kommen an interessante Spielorte. Sportlich sind es natürlich die außergewöhnlichen Spiele und Turniere, die in Erinnerung bleiben. Diese sind doch recht selten, umso mehr genießt man diese Tage dann."

Den Offensiv-Cup live bei FuPa verfolgen: FuPa ist als Medienpartner vor Ort und wird das Turnier live mit Tickern, aktuellen Berichten und Video-Highlights begleiten.