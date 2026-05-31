Diese Schiedsrichter steigen 2026/27 in die 3. Liga auf Der DFB hat die Schiedsrichter für die Saison 2026/27 in der 3. Liga bekanntgegeben. Fünf neue Unparteiische rücken auf, während drei Referees den Sprung in die 2. Bundesliga schaffen. von Markus Becker · Heute, 11:45 Uhr · 0 Leser

Franziska Wildfeuer wird in der dritthöchsten Spielklasse pfeifen dürfen. – Foto: IMAGO/ Brauer-Fotoagentur

19 der 20 Teilnehmer für die kommende Drittliga-Saison stehen bereits fest, nun hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auch seinen Schiedsrichterkader vorgestellt. Insgesamt werden 22 Unparteiische Spiele in der 3. Liga leiten.

Fünf Drittliga-Debütanten Aus dem bisherigen Aufgebot steigen Christian Ballweg, Justin Hasmann und Felix Weller in die 2. Bundesliga auf. Nico Fuchs und Luca Jürgensen werden künftig nicht mehr als Hauptschiedsrichter eingesetzt und spezialisieren sich stattdessen auf die Rolle als Assistenten. Die dadurch frei gewordenen Plätze besetzen Max Kluge (23, TSV Falkenau), Maximilian Lotz (25SV Bauerbach), Luca Sambill (23, VfB Lübeck), Henry Schröder (23, VfL Wildhessen) und Franziska Wildfeuer (32, SSV Makranstädt). Das Quintett wird in der Saison 2026/27 erstmals Spiele in Deutschlands dritthöchster Spielklasse leiten.

Die 3. Liga gilt seit Jahren als wichtige Entwicklungsstufe für talentierte Schiedsrichter auf dem Weg in die höheren Profiligen. Der erfahrenste Referee im neuen Aufgebot ist Assad Nohoum, der im August 2022 sein Debüt in der 3. Liga gefeiert hatte. Knut Kircher, Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH, erklärt: „Ich gratuliere allen Unparteiischen, die das Vertrauen für eine höhere Spielklasse ausgesprochen bekommen haben, aber auch denjenigen, die das Niveau ihrer Liga halten konnten. Spezialisierungen in bestimmten Rollen gehören seit Jahren zu unserer strategischen Kaderplanung und sind mit vielen Gesprächen innerhalb der Sportlichen Leitung, aber auch mit den Aktiven selbst verbunden. Wir sind überzeugt davon, mit einer starken Aufstellung in die nächste Saison starten zu können.“