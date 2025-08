„Diese Saison wollen wir angreifen“ – Jugend forscht beim TV Stockdorf

Mit 26 Jahren ein echter Routinier im jungen Stockdorfer Team: Kapitän Michael Wallner. – Foto: Dagmar Rutt

TV Stockdorf will in A-Klasse heuer ganz oben angreifen. Zum Start der Saison wartet der SV Althegnenberg auf den TV Stockdorf.

Mit einem Kracher gegen den SV Althegnenberg starten die Fußballer des TV Stockdorf in anderthalb Wochen in die neue A-Klasse-Saison. Gleich zum Auftakt messen sich direkt zwei Aufstiegsaspiranten – besonders die Turner haben sich heuer viel vorgenommen. „Letztes Jahr haben wir schon ein bisschen geschnuppert. Diese Saison wollen wir richtig oben angreifen“, erklärt Coach Darko Kader, der das Team gemeinsam mit Mario Benz betreut. Seit das Trainerduo im Sommer 2024 übernahm, lautet das Motto in Stockdorf „Jugend forscht“. Ein kompletter, hochtalentierter U19-Jahrgang rückte vor Beginn der abgelaufenen Spielzeit in den Herrenbereich auf. Spieler in den Mittzwanzigern gelten dieser Tage also schon als Routiniers an der Maria-Eich-Straße.

„Die Nachwuchsspieler hatten ein Jahr Zeit, um sich im Herrenbereich zurechtzufinden. In der Hinrunde waren sie noch recht zurückhaltend, mittlerweile merkt man aber, dass sie einen großen Schritt nach vorne gemacht haben“, sagt Kadr. Deshalb vertrauen die Würmtaler in diesem Jahr erneut auf ihren jungen, eingespielten Kader. Mit Nick Pretzsch (zuvor SV Planegg-Krailling II) und Nicolas Krafft (TSV Pentenried) verpflichtete der A-Klassist zwei ergänzende Neuzugänge. Abgesprungen ist dagegen keiner der Leistungsträger, zu reizvoll erscheint aktuell das ambitionierte Projekt beim TVS. In der vergangenen Saison waren die Stockdorfer noch der A-Klasse 2 zugeteilt und bekamen es dort unter anderem mit dem abgestürzten Traditionsklub SC Fürstenfeldbruck zu tun. 2025/26 treten die Turner in der A-Klasse 1 an und treffen dort auf mehr Konkurrenten aus dem Landkreis Starnberg sowie einige neue Teams. „Die Sommerpause war diesmal sehr kurz, was aber nicht negativ sein muss. Wir haben die fünf Wochen Vorbereitung gut durchgezogen“, sagt Kadr. Für das passende Fitnesslevel sorgte ein befreundeter Personalcoach des Trainers, der mit der Mannschaft umfangreiche Athletikeinheiten absolvierte.