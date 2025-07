Die letzte Saison war für uns ein voller Erfolg. In der 2. Kreisklasse haben wir als Team alles gegeben und am Ende einen starken 2. Platz erreicht. Dank unseres Einsatzes, des Zusammenhalts und vieler spannender Spiele konnten wir den Aufstieg feiern. Ein verdienter Lohn für die harte Arbeit über die gesamte Spielzeit. Jetzt freuen wir uns auf die kommende Saison in der höheren Liga und sind motivierter denn je, dort unser Können zu zeigen!

Wann beginnt die Vorbereitung eurer Mannschaft und was sind die Höhepunkte? Wir starten am 02.07 in die Vorbereitung. Wir sind heiß und wir wissen in der neuen Liga wird uns nichts geschenkt. Höhepunkt der Vorbereitung sind unsere sechs Testspiele gegen starke Gegner. Gibt es eine generelle Entwicklung oder einen Spieler, die/den Du gezielt loben würdest? Diese Saison war mehr als nur Spiele gewinnen. Wir sind als Team zusammengewachsen, haben uns gegenseitig unterstützt und jede Herausforderung gemeinsam gemeistert. Jeder hat alles gegeben mit Herz, Leidenschaft und Zusammenhalt – dafür sind wir dankbar und stolz. Wie lautet die Zielsetzung für die neue Spielzeit?

Unser Ziel ist es, oben mitzuspielen und richtig anzugreifen. Wer ist der/sind die Meisterschaftsfavoriten in eurer Liga und warum? Es gibt viele starke Mannschaften diese Saison, deswegen ist es schwer da irgendwen als Favoriten festzulegen. Gibt es zum aktuellen Zeitpunkt personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)? Wir verzeichnen ein paar Abgänge. Artur Chalamendik und Anel Mujdzic wechseln zu Sportfreunde Oesede, unser Torwart-Trainer Burak Erciyes wechselt zum SC Lüstringen und unser Joker Mithat Dukadjinac macht Pause. Unsere Neuzugänge sind: Dzenis Skrijelj und Amel Hodzic vom FK Tutin, Naser Kosuta, Maurice Senfft von Pilsach, Sermed Hasso vom TSV Löhne, Birman Mahmoud Baghistani vom SC Lüstringen, Muhamed-Eren Saglam und Mirsad Buljubasic vom SC Türkgücü Osnabrück und Volkan Senyildiz als neuen CO-Trainer.