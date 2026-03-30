„Diese rote Karte bricht uns das Genick“: Thiede unterliegt MTV II

Der FC Viktoria Thiede hat beim Tabellenführer MTV Wolfenbüttel II eine engagierte Leistung gezeigt, musste sich am Ende aber mit 1:2 geschlagen geben. Für Trainer Yüksel Altinkaya überwog trotz der Niederlage der Stolz auf seine Mannschaft.

Die Voraussetzungen waren schwierig. „Ganz schlechte Vorzeichen, wir hatten einen dezimierten Kader.“ Mit Unterstützung aus der Ü40 und der A-Jugend stellte Thiede dennoch ein Team. „Diese Elf hat das wirklich super gemacht in der ersten Halbzeit.“

Und tatsächlich entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. „Wir waren mutig, intensiv, sind vorne draufgegangen, sodass es wirklich ein ausgeglichenes Spiel war.“ Chancen blieben auf beiden Seiten rar. „Es gab wenig Tormöglichkeiten, zwei, drei vielleicht pro Mannschaft.“

Den ersten Treffer erzielte jedoch der Favorit: Janosch-Paul Bauer (30.) erzielte seinen 21. Treffer in dieser Saison. „Ein Abstimmungsfehler zwischen unserer Kette und dem Torwart, wo wir auf Abseits spielen, es aber keins war.“ Dennoch sah Yüksel Altinkaya sein Team nicht in Bedrouille: „Vielleicht hatten wir in der ersten Halbzeit sogar Vorteile.“

Nach der Pause schien sich das Blatt zu wenden, zumindest auf dem Papier. „Wir haben relativ schnell die Möglichkeit bekommen, in Überzahl zu spielen.“ Doch die Rote Karte gegen Wolfenbüttel hatte unerwartete Folgen: „Diese rote Karte bricht uns das Genick. Wir verlieren die Linien und die Art und Weise, wie wir bis dahin gespielt haben.“

Thiede verlor den Rhythmus. „Wir waren nicht mehr so fokussiert, haben weniger gemacht.“ Dennoch ergaben sich große Chancen: „Fünfmal Eins-gegen-eins gegen den Torhüter, die wir einfach machen müssen.“

Stattdessen schlug der Tabellenführer erneut zu. Wieder traf Janosch-Paul Bauer (60.) zum 2:0 – nach einem unterschätzten langen Ball der Thieder Abwehrreihe.

In der Schlussphase warf Thiede alles nach vorne. „Wir sind angerannt, haben hinten komplett aufgemacht.“ Beide Teams kamen zu weiteren Möglichkeiten. „Wolfenbüttel hatte genügend Konterchancen, aber wir hatten auch viele, viele Möglichkeiten.“

„Kurz vor Schluss machen wir dann doch noch das 2:1 durch ein Kopfballtor.“ Der späte Anschlusstreffer durch Michael Pasch (90.+1) kam jedoch zu spät.

Diskussionsstoff gab es in der Nachspielzeit allerdings noch. „In der letzten Aktion hätte es einen ganz klaren Elfmeter für uns geben müssen.“ Dennoch war Yüksel Altinkaya der Meinung, dass die Unparteiischen einen beeindruckenden Job gemacht haben: „Das Schiedsrichtergespann war super, sehr souverän.“

Am Ende blieb die Erkenntnis einer starken, aber ineffizienten Leistung. „Ich bin unheimlich stolz auf die Truppe. Das war ein sehr intensives, gutes Bezirksligaspiel. Das war von unseren drei Rückspielen mit Abstand das Beste.“

In der Tabelle bleibt der MTV Wolfenbüttel II mit 52 Punkten souverän an der Spitze, während der FC Viktoria Thiede mit 29 Zählern auf Platz acht rangiert.

Für den FC Viktoria Thiede geht es bereits am Donnerstag beim VfL Salder weiter (02.04.26, 19:00 Uhr). Der MTV Wolfenbüttel II ist am 12. April beim Goslarer SC 08 gefordert.