Diese Quote findet Apfeld „katastrophal“

Zwei Spieltage ist die neue Saison in der Oberliga Niederrhein erst „alt“, da kann sich noch kein nachhaltiger Trend herauskristallisiert haben. Stand jetzt ist Emre Demircan der beste Torschütze von Ratingen 04/19 nach seinem Doppelpack beim 5:4-Erfolg beim VfB 03 Hilden am ersten Spieltag. Aussagekräftig ist diese Statistik natürlich noch nicht, der Spielmacher hätte sich aber schon ein kleines Polster in dieser internen Wertung schaffen können, wenn er beim 2:2 gegen den SC St. Tönis am vergangenen Sonntag nicht beim Stand von 0:0 einen an ihm verursachten Foulelfmeter an den Pfosten geschossen hätte oder seine weiteren guten Abschlüsse aus der Distanz nicht abgefälscht worden wären.

Viel Konjunktiv. Fakt ist, dass 04/19 in den beiden Liga-Spielen sieben Tore erzielt hat und das mit sechs verschiedenen Spielern. Je einmal erfolgreich bisher waren Umut Yildiz, Sven Kreyer, Armin Deljkovic, Clinton Asare und Ali Hassan Hammoud. Damit setzt sich zumindest ein Trend fort, den es schon im ersten Pflichtspiel gab: Zum Auftakt der Niederrheinpokal-Saison trafen sieben verschiedene Ratinger beim 16:0-Erfolg über den bedauernswerten A-Ligisten FC Sterkrade.

Damian Apfeld sagt zu den vielen verschiedenen Torschützen seines Teams: „Auch wir wünschen uns natürlich einerseits den einen Spieler, der über die Saison in einen Flow kommt in Sachen Torerzielung – das nimmt man immer gerne mit.“ Der 04/19-Cheftrainer betont andererseits aber: „Für mich als Trainer ist es extrem wichtig, Spieler im Kader zu haben, die an einer zweistelligen Torquote kratzen und diese auch schon erreicht haben. Daran haben wir bei der Zusammenstellung auch geachtet. Es ist momentan so, dass wir viele Tore schießen, und wir hoffen, dass das mittel- und langfristig so bleibt.“

Anders als im Pokal hat 04/19 aber in der Liga stets Gegentore kassiert, sechs Stück sind es bereits. Das schmeckt Apfeld natürlich überhaupt nicht. „Die Quote ist im Moment katastrophal“, sagt der Ratinger Chefcoach und ergänzt: „Sechs Gegentore in zwei Spielen sind definitiv nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir machen im gruppentaktischen Bereich zu viele Fehler und es damit dem Gegner leicht.“

Es ist also kein reines Problem der neuen Nummer eins Marvin Gomoluch oder der Abwehrkette, sondern zieht sich durch die Mannschaftsteile. Apfeld bestätigt das: „Da wird zum Teil schlecht geschoben, und dann stehst du auch im Strafraum schlecht. Wir haben auch schon zwei Elfmeter bekommen – das müssen wir minimieren und gehen das auch an. Wir ziehen uns die entsprechenden Szenen immer wieder zur Analyse raus. Ich hoffe, das ist ein kurzfristiger Prozess, das beheben zu können. Weil, das ist klar: So werden wir auf Dauer nichts mit dem oberen Drittel der Tabelle zu tun haben. Wir können nicht immer davon ausgehen, immer mindestens zwei Tore zu schießen, weil wir immer ein Gegentor bekommen. Uns muss auch mal ein Tor zum Sieg reichen.“

Wundertüte Dingden

Den erhoffen sich die Ratinger nun am Freitagabend im Heimspiel gegen den SV Blau-Weiß Dingden, der Aufsteiger ist ab 19.30 Uhr zu Gast am Sportpark Götschenbeck und noch ein recht unbeschriebenes Blatt für 04/19: Laut Internetportal „weltfussball.de“ gab es noch kein Pflichtspiel zwischen diesen beiden Teams. Nach einer 1:2-Niederlage beim 1. FC Monheim zum Auftakt spielte die Mannschaft aus Hamminkeln daheim 3:3 gegen Hilden. Daher erwartet Apfeld „ein sehr unangenehmes Spiel. Ich gehe davon aus, dass der Gegner aus dem Punktgewinn gegen Hilden Selbstvertrauen geholt hat und versuchen wird, da weiterzumachen, wo er aufgehört hat. Wir sollten vor diesem Aufsteiger gewarnt sein.“

Die Ratinger wiederum wollen natürlich weiter ungeschlagen bleiben. „Es wäre schön, wenn wir nachlegen können, und es wäre wichtig, das erste Heimspiel zu gewinnen, nachdem wir das erste nicht gewonnen haben“, sagt Apfeld und fordert: „Wir müssen Freitag abliefern.“ Nicht dabei helfen können weiterhin die verletzten Phil Spillmann und Guiliano Zimmerling. Für den seit dem Auftakt angeschlagenen Umut Yildiz kommt die Partie möglicherweise noch zu früh. Sein Trainer sagt: „Wir müssen die letzte Belastungsprobe abwarten. Für die Startelf reicht es auf keinen Fall, aber eventuell für den Spieltagskader.“