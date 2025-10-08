Diese Probleme muss Fortunas U23 in der Länderspielpause angehen

Selbst eine Niederlage hätte für Fortuna Düsseldorfs Regionalliga-Fußballer wohl nicht weniger schmerzhaft sein können als das 3:3 im Derby gegen die U21 des 1. FC Köln. Schließlich führten sie zur Pause 3:0, spielten seit der zehnten Minute in Überzahl und hätten ihre Führung eigentlich nur noch ganz unspektakulär über die Zeit bringen müssen. Stattdessen brach die „Zwote“ nach dem Seitenwechsel völlig ein, leistete sich fatale Schnitzer in der Abwehr und schenkte den Derby-Sieg letztendlich leichtfertig her.
Entsprechend bedient war auch U23-Trainer Jens Langeneke, als er nach dem Spiel um eine Erklärung für den Einbruch seines Teams rang. „Wir haben in der zweiten Hälfte kein gutes Spiel gemacht, obwohl wir um die Gefahren bei einem 3:0 gegen zehn Mann wussten“, sagte der Coach. „In 95 Prozent der Fälle passiert das nicht, was heute passiert ist – die restlichen fünf Prozent machen den Fußball in gewisser Weise spannend, charmant und zu dem, weswegen wir diesen Sport alle so gerne schauen.“
Weit weniger charmant ist es, wenn man nicht das Team ist, welches in Unterzahl einen Drei-Tore-Rückstand egalisiert und stattdessen den Sieg für das eigene Selbstverständnis doch eigentlich so dringend gebraucht hätte. Ein souveräner Derbysieg, der die Serie von drei Niederlagen in Folge beendet, hätte mit Sicherheit einiges in bessere und ruhigere Bahnen gelenkt und den Start in die Länderspielpause weit aus angenehmer gestaltet.
„Ich habe meinen Jungs nach dem Spiel gesagt, dass unser Fokus in der kommenden Trainingswoche im Defensivverhalten liegen wird“, erzählte Langeneke. „Denn so wie wir die Situationen nicht verteidigen und teilweise auch einleiten, wird es ganz schwierig, überhaupt Punkte zu holen.“ Bereits in den vergangenen Wochen hatte sich die Defensive, die in der Vorsaison noch ein absolut zuverlässiger Anker gewesen war und zu den Besten der Liga gezählt hatte, zu einem immer größer werdenden Unsicherheitsfaktor entwickelt und durch Abstimmungsfehler und schlechtes Stellungsspiel mehrere Gegentore verschuldet.
„Deswegen bin ich froh, dass wir überhaupt einen Punkt geholt haben“, resümierte der „Zwote“-Trainer. „Wir sind gerade in einer Phase, in der wir das Spiel auch noch hätten verlieren können, und das wäre verdient gewesen. Wir haben viel Arbeit vor uns, das müssen wir jetzt angehen.“ Dass die Flingerner durch die Länderspielpause erst in zwei Wochen wieder ein Pflichtspiel bestreiten müssen, kommt in der momentanen Situation sicherlich nicht unpassend.
Zumal, da zu der schwierigen sportlichen Lage auch noch eine angespannte Personallage hinzukommt. Das Team läuft seit Wochen auf dem Zahnfleisch, gegen Köln saßen nur sechs weitere Feldspieler auf der Bank – zwei von ihnen aus der U19 – und eine Rotation in der Startelf oder mehrere Optionen zur Einwechslung sind kaum noch möglich. In den zwei Wochen bis zur Partie in Wiedenbrück (18. Oktober, 14 Uhr, Jahnstadion) liegt entsprechend viel Arbeit vor der U23, um den negativen Trend zu stoppen.