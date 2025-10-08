Diese Probleme muss Fortunas U23 in der Länderspielpause angehen

„Ich habe meinen Jungs nach dem Spiel gesagt, dass unser Fokus in der kommenden Trainingswoche im Defensivverhalten liegen wird“, erzählte Langeneke. „Denn so wie wir die Situationen nicht verteidigen und teilweise auch einleiten, wird es ganz schwierig, überhaupt Punkte zu holen.“ Bereits in den vergangenen Wochen hatte sich die Defensive, die in der Vorsaison noch ein absolut zuverlässiger Anker gewesen war und zu den Besten der Liga gezählt hatte, zu einem immer größer werdenden Unsicherheitsfaktor entwickelt und durch Abstimmungsfehler und schlechtes Stellungsspiel mehrere Gegentore verschuldet.

„Deswegen bin ich froh, dass wir überhaupt einen Punkt geholt haben“, resümierte der „Zwote“-Trainer. „Wir sind gerade in einer Phase, in der wir das Spiel auch noch hätten verlieren können, und das wäre verdient gewesen. Wir haben viel Arbeit vor uns, das müssen wir jetzt angehen.“ Dass die Flingerner durch die Länderspielpause erst in zwei Wochen wieder ein Pflichtspiel bestreiten müssen, kommt in der momentanen Situation sicherlich nicht unpassend.

Zumal, da zu der schwierigen sportlichen Lage auch noch eine angespannte Personallage hinzukommt. Das Team läuft seit Wochen auf dem Zahnfleisch, gegen Köln saßen nur sechs weitere Feldspieler auf der Bank – zwei von ihnen aus der U19 – und eine Rotation in der Startelf oder mehrere Optionen zur Einwechslung sind kaum noch möglich. In den zwei Wochen bis zur Partie in Wiedenbrück (18. Oktober, 14 Uhr, Jahnstadion) liegt entsprechend viel Arbeit vor der U23, um den negativen Trend zu stoppen.