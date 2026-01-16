Diese Pluspunkte hat der 1. FC Kleve jetzt

Die Konkurrenz war sich vor dem Start in die Saison einig. Der 1. FC Kleve wurde in der Oberliga als Abstiegskandidat Nummer eins gehandelt. Das kennt man am Bresserberg schon zur Genüge. Die Mannschaft überwintert jetzt wieder auf einem Abstiegsplatz. Doch es gibt gute Gründe dafür, dass sie die Rivalen in der Liga wieder eines Besseren belehren kann.

Der Vorletzte 1. FC Kleve hat mit 19 Punkten gerade einmal sechs Zähler Rückstand auf den Sechsten VfL Jüchen-Garzweiler. „Die Liga war noch nie so eng zusammen wie in dieser Saison“, sagt Georg Mewes, der seinen Vertrag in Kleve kurz vor dem Jahreswechsel verlängert hat. Er beginnt jetzt damit, den Kader für die kommende Spielzeit zusammenzustellen. Mewes plant selbstverständlich für ein weiteres Jahr in der Oberliga. „Denn wir werden den Klassenerhalt wieder schaffen. Davon bin ich überzeugt.“

Sicherlich: Trainer Umut Akpinar und der Sportliche Leiter Georg „Schorsch“ Mewes stellen sich darauf ein, dass wieder lange gezittert werden muss. Doch sie eint der Glaube daran, dass es das Team wieder richten wird in einer Liga, in der mehr als die Hälfte der Mannschaften aktuell im Abstiegskampf steckt.

Der Mann für das offensive Mittelfeld hatte in der vergangenen Saison mit zehn Treffern erheblichen Anteil am Verbleib in der Oberliga. Nach einem Auslandssemester in Valencia (Spanien) hat er sich wieder beim 1. FC Kleve angemeldet. „Er ist ein Spieler, der seine Mitspieler besser macht“, sagt Akpinar über den Rückkehrer.

Die Zuversicht ist groß bei Spielern, Trainern und Verantwortlichen. Grund Nummer eins: Die Mannschaft hat sich nach einem schwachen Start erheblich gesteigert. Grund Nummer zwei: Luca Thuyl ist zurück.

Der Trainer stand mit seinem Team nach elf Spieltagen mit nur acht Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Dann zeigte der 1. FC Kleve, wie gut er Oberliga kann. Die Voraussetzung dafür: Das Personal war komplett. Akpinar hatte über Wochen immer wieder wichtige Akteure ersetzen müssen. Als er sein bestes Team aufbieten konnte, lief es.

Team muss fit bleiben

Der Oberligist holte erst in Unterzahl ein 1:1 beim SV Sonsbeck, siegte gegen den SV Biemenhorst (2:0), den KFC Uerdingen (1:0) sowie den FC Büderich (2:0) und erreichte ein 1:1 bei ETB SW Essen. Zum Abschluss des Jahres gab es dann ein 0:2 gegen den VfB Homberg. Der Grund: Es fehlten erstmals wieder wichtige Akteure.

Die Serie und die Niederlage danach sind Beleg dafür, worauf es in erster Linie für den 1. FC Kleve ankommen wird. Er muss hoffen, dass seine Führungskräfte ohne Sperren und Verletzungen durch die Rückrunde kommen. Allen voran: Innenverteidiger Philipp Divis. Er ist nicht zu ersetzen. 21 Gegentreffer hat der 1. FC Kleve in den 13 Partien kassiert, in denen der Abwehrchef auf dem Platz stand – 14 Tore waren es in den vier Oberliga-Spielen, in denen er passen musste. Der Mann mit der Nummer fünf ist die Klever Lebensversicherung im Abstiegskampf. Denn er ist der beste Verteidiger der Liga.

Der Gegner muss Kleve erstmal knacken

Sind alle Mann dabei, hat der 1. FC Kleve bei der Defensivarbeit bestes Oberliga-Niveau. Torhüter Ahmet Taner, der wegen eines doppelten Fingerbruchs bis zum Sonsbeck-Spiel gefehlt hat, ist einer der besten Keeper der Klasse.

Frederik Meurs, Philipp Divis, Memlan Darwish und Elidon Bilali bilden eine Vierer-Abwehrkette auf gehobenem Level. Im defensiven Mittelfeld sind Kapitän Fabio Forster und Niklas Klein-Wiele erfahrene Kräfte, die das Spiel denken und lenken können.

Und in der Offensive sollte nun einiges besser werden, weil der Mann zurück im Kader ist, der den Unterschied ausmachen kann: Luca Thuyl. Ein Spieler seiner Klasse fehlte dem Oberligisten beim Sturm und Drang. Thuyl kennt alle Abläufe bestens. Er ist eine Verstärkung, die nicht integriert werden muss – ein Riesenvorteil.

Was sonst noch zählt im Abstiegskampf: Der 1. FC Kleve ist nicht nur wegen der Verpflichtung von Luca Thuyl besser als zu Beginn der Saison. Die Nachwuchskräfte im Kader haben sich Woche für Woche verbessert, weil Umut Akpinar eben ein Coach ist, der junge Spieler besser macht.

Trainersohn Ilkay Akpinar und Elias Reffeling, beide aus der eigenen Jugend aufgerückt, Ole Kook, vom Bezirksligisten SV Haldern gekommen, und Timo Sanders, zuvor für Landesliga-Absteiger Sportfreunde Lowick am Ball, haben enorme Fortschritte gemacht. Der Kader ist deshalb in der Breite mittlerweile ordentlich aufgestellt. Das Problem bleibt indes, dass Spieler wie Philipp Divis und Fabio Forster nicht zu ersetzen sind.

Was besser werden muss: DasSpiel nach vorne. Da fehlte oft die Genauigkeit, Durchschlagskraft und letzte Konsequenz. „Wir müssen zielstrebiger spielen“, sagt Umut Akpinar mit Blick darauf, dass die Angriffskräfte oft nicht entschlossen genug den Abschluss suchten. Weiteres Problem war, dass kein Spieler in der Offensive über längere Zeit gute Leistungen zeigte.

Wenn Luca Thuyl seine Nebenleute aber wirklich besser machen kann, dann steht dem neunten Jahr in Folge des 1. FC Kleve in der Oberliga nichts im Wege. Ahmet Taner wünscht sich, dass es klappt. „Denn dieser Verein gehört einfach in die Oberliga“, sagt der Torhüter.