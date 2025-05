Diese Planstellen sind beim SV Sonsbeck noch frei

Mit etwas Wehmut verfolgte Heinrich Losing, der Trainer des Oberligisten SV Sonsbeck, im Stadion das Niederrheinpokal-Finale zwischen dem MSV Duisburg und RW Essen. In der Schauinsland-Reisen-Arena gewannen die Gäste das Endspiel 2:1. „Wenn man bedenkt, dass die Essener bei uns in Sonsbeck im Viertelfinale schon so gut wie raus waren, dann wird man doch etwas nachdenklich“, sagte der Coach am Tag nach dem 4:1-Sieg des SVS über die SF Baumberg im letzten Saison-Heimspiel. Obwohl der Klassenerhalt seit Wochen fix ist, ist die Personalplanung für die neue Spielzeit längst noch nicht abgeschlossen.