„Diese Niederlage können wir akzeptieren“: TSV Eching verliert gegen Langengeisling

„Wir haben uns mit allen Mitteln gewehrt“, berichtet Echings Trainer Marvin Frehe, der beim Gastspiel in der Bezirksoberliga seiner Fußballerinnen in Langengengeisling auf einige Stammkräfte verzichten musste. Letztendlich gehe der 3:1 (0:0)-Erfolg für den FCL aus seiner Sicht aber in Ordnung – zumal die Heimelf in Halbzeit eins deutlich mehr Spielanteile vorzuweisen hatte.

Dies sei insbesondere auch der eigenen, personalbedingt defensiveren Herangehensweise geschuldet gewesen. Trotzdem ging die erste Großchance der Partie auf das Konto der Zebras: In der zwölften Minute scheiterte Marlene Ritzmann knapp im Eins gegen Eins an Langengeislings Keeperin Celine Siebrecht. Auch die Gastgeberinnen konnten Chancen für sich verbuchen. Doch mit einer „Weltklasseparade“ kurz vor der Pause verhinderte Torfrau Vicky Mucha ihrerseits einen möglichen Treffer des FCL.

Erst durch den direkt verwandelten Freistoß von Isabell Gmelch sei noch einmal Spannung in dieses – von da an ausgeglichene – Duell gekommen (65.). Im Anschluss an die Rote Karte von Ritzmann in Folge eines Foulspiels (86.) fehlte den Gästen allerdings der nötige Zug zum Tor, woraufhin Ronja Buttstedt per Foulelfmeter sogar noch auf 3:1 erhöhen konnte (90+3.).

„Das ist eine Niederlage, die wir akzeptieren können“, erklärt der Übungsleiter direkt nach Abpfiff. Gleichzeitig hofft er, dass sich sein Team am Sonntag (15 Uhr) mit einer „guten Leistung zurückmeldet“. Denn gegen den FC 1927 Oberau will der 36-Jährige die starke Heimserie – in den letzten vier Spielen schnappte man sich zuhause jeweils verdient die drei Punkte – weiter ausbauen.