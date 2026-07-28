Diese Niederlage ist zu hoch ausgefallen

– Foto: Christian Kruppe

Die Vorgabe von Schwabmünchens Trainer vor der Partie gegen den TSV 1860 München war klar: Besser spielen als in Kottern. Bei einer guten Leistung hat der Coach vorgegeben, dass er sogar mit einer Niederlage leben hätte können. Diese Zielvorgabe haben die Schwabmünchner nur bedingt erfüllt. Gegen eine Münchner Mannschaft, die aus weiten Teilen des künftigen Regionalligakaders bestand, setzte es eine 1:5-Niederlage.

Ein Ergebnis, welches am Ende zu deutlich ausfiel. Schwabmünchner verteidigte lange geschickt und effizient, doch in den Schlussminuten der Partie kassierte der Aufsteiger drei Treffer, die dafür sorgen, dass das Ergebnis nicht dem Spielverlauf widerspiegelt.

Schwabmünchen zieht mit einer Fünferkette den Löwen den Zahn

Mit der taktischen Ausrichtung der Schwabmünchner zum Start in die Partie war schnell klar, dass die Gastgeber nicht darauf aus sind, das Spiel zu machen. Erstmals agierten die Schwarz-Weißen mit einer Fünfer-Abwehrkette mit Lucas Kusterer, Luca Boyer und Maximilian Muha im Zentrum und Manuel Schmid und Maximilian Aschner auf den Außenpositionen.

Und die Gastgeber machten das richtig gut. Schwabmünchen verteidigte effektiv, wirklich gute Torgelegenheiten gab es für die Münchner kaum, während die Hausherren auf Konter lauerten. Doch nach 20 Minuten stand Löwe Luis Pereira de Azambuja nach einem Abpraller goldrichtig und brachte die 1860er in Führung. Dieses Ergebnis konnten die Schwabmünchner bis zur Halbzeit halten.