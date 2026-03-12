Diese Nachholspiele läuten die Frühjahrsrunde im Kreisbereich ein Zudem stehen im Kreis Ost und West die Totopokal-Halbfinals auf dem Programm von Mathias Willmerdinger · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Der SV Münchnerau-Landshut eröffnet am Freitagabend unter Flutlicht die Frühjahrsrunde im Kreisbereich - und das gleich mit einem Kracher: Der TSV Baierbach kommt zum Gipfeltreffen der Kreisklasse Landshut. – Foto: Norbert Herrmann

In den Verbandsligen läuft die Kugel schon wieder, jetzt startet auch der Kreisbereich in die Frühjahrsrunde. Am Wochenende sind im Kreis Niederbayern Ost sowie im Kreis West einige Nachholspiele angesetzt. Wir geben euch einen Überblick: