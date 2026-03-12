 2026-03-11T14:31:18.301Z

Ligavorschau

Diese Nachholspiele läuten die Frühjahrsrunde im Kreisbereich ein

Zudem stehen im Kreis Ost und West die Totopokal-Halbfinals auf dem Programm

von Mathias Willmerdinger · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Der SV Münchnerau-Landshut eröffnet am Freitagabend unter Flutlicht die Frühjahrsrunde im Kreisbereich - und das gleich mit einem Kracher: Der TSV Baierbach kommt zum Gipfeltreffen der Kreisklasse Landshut.
Der SV Münchnerau-Landshut eröffnet am Freitagabend unter Flutlicht die Frühjahrsrunde im Kreisbereich - und das gleich mit einem Kracher: Der TSV Baierbach kommt zum Gipfeltreffen der Kreisklasse Landshut. – Foto: Norbert Herrmann

In den Verbandsligen läuft die Kugel schon wieder, jetzt startet auch der Kreisbereich in die Frühjahrsrunde. Am Wochenende sind im Kreis Niederbayern Ost sowie im Kreis West einige Nachholspiele angesetzt. Wir geben euch einen Überblick:

Kreis Ost

Kreisklasse Regen

Sa, 15:30 Uhr SpVgg Patersdorf - SV Bernried
So, 14:00 Uhr TSV Aschenau - FC Rinchnach
So, 14:00 Uhr SV Geiersthal - SV Schwarzach

Drei Spiele in der Kreisklasse Regen stehen auf dem Programm. Im Fokus dabei das Topspiel zwischen dem Tabellendritten Geiersthal und dem Zweiten aus Schwarzach. Da dürfte es gleich ordentlich zur Sache gehen!

A-Klasse Freyung

Sa, 15:00 Uhr TSV Ringelai - SG Fürsteneck/Prag

A-Klasse Grafenau

Sa, 14:00 Uhr SG Grattersdorf/Auerbach/Loh - BC Außernzell

A-Klasse Hauzenberg

So, 14:00 Uhr SG Haag/Hauzenberg - FC Obernzell-Erlau II

Kreis West

Kreisklasse Landshut

Fr, 20:30 Uhr SV Münchnerau-Landshut - TSV 68 Baierbach

Erster gegen Zweiter unter Flutlicht - Fußballherz, was willst du mehr? Die Kreisklasse Landshut eröffnet die Frühjahrsrunde gleich mal mit einem richtigen Kracher. Münchnerau und Baierbach stehen sich im Spitzenspiel gegenüber.

So, 14:00 Uhr TSV Kronwinkl - TSV Kirchberg

Kreisklasse Kelheim

So, 14:00 Uhr SpVgg Weltenburg - SG WiBiKi
So. 14:30 Uhr FC Mainburg - SV Saal a.d.Donau
So, 16:00 Uhr SV Puttenhausen - SV Niederleierndorf

Kreisklasse Pfarrkirchen

So, 14:30 Uhr DJK Altenkirchen - SV Eintracht Oberdietfurt

Außerdem spielen im Kreispokal-Halbfinale:


Niederbayern Ost
Sa, 18:00 Uhr SV Haibach - SV Türk Gücü Straubing
So, 14:00 Uhr SG Breitenberg/Sonnen - SpVgg Grün-Weiß Deggendorf

Niederbayern West
Sa, 15:00 Uhr TSV Neustadt/Donau - FC Walkertshofen
So, 15:00 Uhr SG Dornach/Roßbach - TV Aigslbach