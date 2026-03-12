Diese Nachholspiele läuten die Frühjahrsrunde im Kreisbereich ein

In den Verbandsligen läuft die Kugel schon wieder, jetzt startet auch der Kreisbereich in die Frühjahrsrunde. Am Wochenende sind im Kreis Niederbayern Ost sowie im Kreis West einige Nachholspiele angesetzt. Wir geben euch einen Überblick:
Kreisklasse Regen
Sa, 15:30 Uhr SpVgg Patersdorf - SV Bernried
So, 14:00 Uhr TSV Aschenau - FC Rinchnach
So, 14:00 Uhr SV Geiersthal - SV Schwarzach
Drei Spiele in der Kreisklasse Regen stehen auf dem Programm. Im Fokus dabei das Topspiel zwischen dem Tabellendritten Geiersthal und dem Zweiten aus Schwarzach. Da dürfte es gleich ordentlich zur Sache gehen!
A-Klasse Freyung
Sa, 15:00 Uhr TSV Ringelai - SG Fürsteneck/Prag
A-Klasse Grafenau
Sa, 14:00 Uhr SG Grattersdorf/Auerbach/Loh - BC Außernzell
A-Klasse Hauzenberg
So, 14:00 Uhr SG Haag/Hauzenberg - FC Obernzell-Erlau II
Kreisklasse Landshut
Fr, 20:30 Uhr SV Münchnerau-Landshut - TSV 68 Baierbach
Erster gegen Zweiter unter Flutlicht - Fußballherz, was willst du mehr? Die Kreisklasse Landshut eröffnet die Frühjahrsrunde gleich mal mit einem richtigen Kracher. Münchnerau und Baierbach stehen sich im Spitzenspiel gegenüber.
So, 14:00 Uhr TSV Kronwinkl - TSV Kirchberg
Kreisklasse Kelheim
So, 14:00 Uhr SpVgg Weltenburg - SG WiBiKi
So. 14:30 Uhr FC Mainburg - SV Saal a.d.Donau
So, 16:00 Uhr SV Puttenhausen - SV Niederleierndorf
Kreisklasse Pfarrkirchen
So, 14:30 Uhr DJK Altenkirchen - SV Eintracht Oberdietfurt
Niederbayern Ost
Sa, 18:00 Uhr SV Haibach - SV Türk Gücü Straubing
So, 14:00 Uhr SG Breitenberg/Sonnen - SpVgg Grün-Weiß Deggendorf
Niederbayern West
Sa, 15:00 Uhr TSV Neustadt/Donau - FC Walkertshofen
So, 15:00 Uhr SG Dornach/Roßbach - TV Aigslbach