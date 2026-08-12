„Diese Mischung macht mir sehr viel Spaß"

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Bent Andresen hat sich eindrucksvoll in die Startelf von Kickers Emden zurückgekämpft. Nachdem der 23-Jährige den Saisonauftakt beim HSC Hannover (4:4) noch über die komplette Spielzeit von der Ersatzbank verfolgen musste, stand er bei der Heimpremiere gegen die U21 des Hamburger SV wieder von Beginn an auf dem Platz. Der Linksfuß zahlte das Vertrauen zurück: Beim 3:2-Erfolg bereitete er zwei Treffer vor.

Gegen seinen ehemaligen Verein aus Hamburg avancierte Andresen zu einem der entscheidenden Spieler. Sowohl beim 1:0 durch Nick Stepantsev als auch beim 3:0 durch Theo Schröder war der 23-Jährige als Vorlagengeber beteiligt. Für Andresen war es die passende Antwort auf den persönlichen Rückschlag zum Saisonstart.

Im Interview auf der Vereinshomepage spricht Andresen über seine Rückkehr in die Startelf, seine veränderte Rolle im Emder Spielsystem und die bevorstehende Auswärtsaufgabe bei Eintracht Norderstedt am Mittwochabend (19 Uhr, Edmund-Plambeck-Stadion).

Die bekam er bereits eine Woche später. Dass er mit zwei Assists zum ersten Saisonsieg beitragen konnte, freut Andresen entsprechend. Entscheidend sei für ihn allerdings gewesen, dass Kickers die drei Punkte holte. Nach dem turbulenten 4:4 in Hannover habe die Heimpremiere zudem „Lust auf mehr“ gemacht.

„Natürlich ist es nie schön, 90 Minuten auf der Bank zu sitzen. Als Fußballer möchte man immer auf dem Platz stehen und der Mannschaft helfen“, sagt der Mittelfeldspieler im Interview. Gleichzeitig habe er versucht, die Mannschaft von außen zu unterstützen und sich auf seine nächste Chance vorzubereiten.

Neue Aufgabe auf der linken Seite

Eine wichtige Veränderung betrifft auch seine Position. Durch das neue Spielsystem agiert Andresen offensiver als in der vergangenen Saison und bekleidet die linke Schiene. Eine Rolle, in der er seine Stärken nach eigener Einschätzung besonders gut einbringen kann.

„Ich fühle mich auf der Position sehr wohl, weil ich dort meine Stärken gut einbringen kann. Ich habe mehr Möglichkeiten, offensiv Akzente zu setzen“, erklärt Andresen. Gleichzeitig müsse er weiterhin viel für die Mannschaft arbeiten und defensiv aufmerksam bleiben. Gerade diese Verbindung aus offensiven Freiheiten und defensiven Aufgaben gefällt ihm.

Dass die Mannschaft gegen den HSV trotz einer 3:0-Führung noch einmal in Bedrängnis geriet, sieht Andresen als Lernprozess. Über weite Strecken habe Kickers die Partie kontrolliert, in der Schlussphase jedoch Konsequenz und Ruhe vermissen lassen. Solche Spiele müssten künftig souveräner zu Ende gespielt werden.

Norderstedt wartet

Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich bereits am Mittwoch. Eintracht Norderstedt ist mit zwei Unentschieden in die Saison gestartet – einem 2:2 gegen Delmenhorst und einem 1:1 beim FSV Schöningen. Andresen erwartet deshalb eine kompakte Mannschaft, die Kickers das Leben schwer machen werde.

Gerade auswärts komme es darauf an, von Beginn an präsent zu sein und die Zweikämpfe anzunehmen. „Wir müssen von der ersten Minute an konzentriert sein und unsere Intensität auf den Platz bringen. Gleichzeitig müssen wir mutig nach vorne spielen und unsere Chancen konsequent nutzen“, sagt der 23-Jährige.

Der 3:2-Sieg gegen den HSV hat den Emdern dabei Selbstvertrauen gegeben. Andresen weiß zugleich, dass es in Norderstedt eine andere Herausforderung wird. Ein geschlossenes Auftreten, gewonnene Zweikämpfe und Konzentration über die gesamte Spielzeit sollen den nächsten Erfolg ermöglichen.

Und vielleicht wird es diesmal auch weniger nervenaufreibend. Auf die Frage, ob sich die Kickers-Fans erneut auf Spannung bis zum Abpfiff einstellen müssen, antwortet Andresen mit einem Augenzwinkern: „Ich hoffe natürlich, dass wir es diesmal etwas früher klar machen.“ Der Fußball habe allerdings seine eigenen Gesetze. Entscheidend sei deshalb vor allem, die Spiele zu gewinnen – auch wenn die Fans dabei künftig gerne etwas weniger zittern dürfen.