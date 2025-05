Diese Meister stehen (bald) fest!

Aufstieg C AzWo

Alzey-Worms. Drei Spieltage sind noch zu gehen. In den drei Ligen aus dem Kreis verschaffen wir euch einen kurzen Überblick über die bereits gefallenen und noch ausstehenden Entscheidungen im Titelrennen:

Und ausgerechnet an diesem Sonntag stehen sich die beiden Top-Teams im direkten Duell gegenüber. Gewinnt Wörrstadt, ist der Titelkampf entschieden. Bei einem Auswärtssieg der Gau-Odernheimer hingegen wäre die Meisterschaft zwei Spieltage vor Schluss wieder vollkommen offen.

TuS Wörrstadt (66 Punkte) und der TSV Gau-Odernheim II (62) bilden das Spitzenduo und machen den Kampf um den Titel und damit verbundenen direkten Aufstieg in die Bezirksliga Rheinhessen unter sich aus.

B-Klasse Alzey-Worms Aufstiegsrunde

In dieser Liga ist klar, dass sich ein Team der aktuellen Top-Vier die B-Klassen-Krone aufsetzen wird. Die besten Karten hierzu hat der TSV Rhenania Rheindürkheim (65 Punkte), vor der SG Niederwiesen/Erbes-Büdesheim/Wendelsheim (61), der SG Spiesheim/Albig (60) und der SG Wallertheim/Sulzheim (60).

Zum Saisonende steigen zwei Mannschaften direkt auf, dazu haben in dem äußerst spannenden Klassenvergleich die erst sieben Teams des Tableaus aktuell allesamt noch realistische Chancen.

C-Klasse Alzey-Worms Aufstiegsrunde



Analog zur Aufstiegsrunde in der B-Klasse steigen auch eine Liga tiefer zwei Vereine direkt auf. Zum Meister jener Spielklasse kann sich der TuS Wörrstadt II (59 Punkte) an diesem Wochenende krönen. Notwendig ist dazu lediglich ein Unentschieden im Duell beim Dritten TSV Flörsheim-Dalsheim. Damit könnte der TuS Wörrstadt am Wochenende einen Doppelaufstieg feiern.

Hinter dem designierten Meister aus Wörrstadt spitzt sich der Kampf um den zweiten Aufstiegsrang zu - hier sind momentan vier Teams nahezu auf Augenhöhe: VfR Alsheim (49), TSV Flörsheim-Dalsheim (49), SG Heppenheim/Wiesoppenheim II (47) und SG SW Mauchenheim / Freimersheim II (46).