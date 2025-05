Diese Meister stehen (bald) fest!

Rheinhessen. Drei Spieltage sind noch zu gehen. In den vier höchsten Ligen mit rheinhessischer Beteiligung verschaffen wir euch einen Überblick über die bereits gefallenen und noch ausstehenden Entscheidungen im Titelrennen:

Der TSV Schott Mainz krönte am vergangenen Wochenende seine glorreiche Saison und wurde vorzeitig Meister der Oberliga 2024/2025. Die FuPa-Redaktion sagt: Herzlichen Glückwunsch!

In der Verbandsliga liegen die beiden Spitzenteams, TSV Gau-Odernheim (67 Punkte) und FV Dudenhofen (66) lediglich einen Zähler auseinander. Es bahnt sich ein heißes Saisonfinale bis zum letzten Spieltag an.

Landesliga Ost

Der FC Bienwald Kandel hat die besten Karten im Aufstiegsrennen der Landesliga Ost. Die Südpfälzer können bei einem Erfolg am kommenden Spieltag die Meisterschaft feiern. Auch im Falle einer Niederlage hätten die Kandler (67 Punkte) noch zwei weitere Matchbälle in der eigenen Hand vor dem Verfolgertrio aus Büchelberg (59), Gimbsheim (58) und SVW Mainz (56).

Bezirksliga Rheinhessen

Hier duellieren sich zwei Wormser Vereine um die Meisterschaft - die TuS Neuhausen (69 Punkte) liegt drei Spieltage vor Schluss in der Pole-Position gegenüber dem SV Horchheim (64). Interessant könnte werden: Neuhausen und Horchheim stehen sich am letzten Spieltag an der Gaußstraße im direkten Duell gegenüber.