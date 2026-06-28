 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Diese Mannschaften spielen 2026/27 in der Landesliga, Staffel 4

Der Überblick auf alle Teams für die neue Saison.

von Matthias Kloos · Heute, 18:35 Uhr · 0 Leser
– Foto: Alexander Sättele

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LL Würt. St. 4
Mengen
SGM Ummendorf/Fischbach
TSV Eschach
Türkgücü Ulm

Nach den letzten Relegationsspielen der Saison 25/26 stehen nun alle Mannschaften fest, die sich für die Landesliga, Staffel 4, qualifiziert haben. In die Verbandsliga aufgestiegen ist als Meister Türkspor Neu-Ulm, der FV Rot-Weiß Weiler scheiterte in der Relegation zu Verbandsliga und spielt auch in der kommenden Spielzeit in der Landesliga. Als Absteiger stehen der FC Srjbija Ulm (Bezirksliga Donau/Iller), der SV Kressbronn (Bezirksliga Bodensee), der FV Biberach (Bezirksliga Oberschwaben) und der FV Bad Schussenried (Bezirksliga Oberschwaben) fest. Zudem ist auch der SC Staig (Bezirksliga Donau/Iller) abgestiegen, in der 1. Runde der Abstiegsrelegation musste sich der SC gegen die SGM Ummendorf/Fischbach geschlagen geben.

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Folgende Mannschaften spielen in der Landesliga Staffel 4:

FC Mengen - Aufsteiger Bezirksliga Oberschwaben (Meister)
SGM Ummendorf/Fischbach - Aufsteiger Bezirksliga Oberschwaben (Sieger Relegation)
TSV Eschach - Aufsteiger Bezirksliga Bodensee (Meister)
SC Türkgücü Ulm - Aufsteiger Bezirksliga Donau/Iller (Meister)
SSV Ehingen-Süd - Absteiger Verbandsliga Württemberg
FC Wangen
TSV 1889 Buch
TSV Neu-Ulm
SSG Ulm 99
FC Blaubeuren
FV Olympia Laupheim
FV Rot-Weiß Weiler
SV Reinstetten
TSV Riedlingen
SV Mietingen
TSV Heimenkirch


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