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Diese Mannschaften spielen 2026/27 in der Landesliga, Staffel 4
Nach den letzten Relegationsspielen der Saison 25/26 stehen nun alle Mannschaften fest, die sich für die Landesliga, Staffel 4, qualifiziert haben. In die Verbandsliga aufgestiegen ist als Meister Türkspor Neu-Ulm, der FV Rot-Weiß Weiler scheiterte in der Relegation zu Verbandsliga und spielt auch in der kommenden Spielzeit in der Landesliga. Als Absteiger stehen der FC Srjbija Ulm (Bezirksliga Donau/Iller), der SV Kressbronn (Bezirksliga Bodensee), der FV Biberach (Bezirksliga Oberschwaben) und der FV Bad Schussenried (Bezirksliga Oberschwaben) fest. Zudem ist auch der SC Staig (Bezirksliga Donau/Iller) abgestiegen, in der 1. Runde der Abstiegsrelegation musste sich der SC gegen die SGM Ummendorf/Fischbach geschlagen geben.