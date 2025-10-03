Diese Mannschaften in München sind noch ungeschlagen

Die Fußball-Saison läuft. Zum Start in den Oktober: Alle Teams von der C-Klasse bis zur Bundesliga aus dem Raum München, die noch ungeschlagen sind.

In der Bezirksliga Ost steht nach elf Spielen der VfB Forstinning ganz oben. Mit neun Siegen und zwei Unentschieden ist die Lösch-Elf bislang das Non-Plus-Ultra der Liga. Hätte der FC Aschheim zuletzt nicht erstmals gegen den TuS Holzkirchen verloren , gebe es sogar zwei ungeschlagene Teams in der Ost-Staffel.

Die höchste deutsche Spielklasse wird momentan vom FC Bayern angeführt. Die Elf von Vincent Kompany startete nach Maß und gewann bislang jede ihrer fünf Partien. Der Rekordmeister macht somit den Anfang der ungeschlagenen Teams im Kreis München .

München – Seit einigen Wochen läuft die Saison für die Münchner Vereine wieder auf Hochtouren. Bislang verweisen folgende Herren-Teams eine ungeschlagene Bilanz vor. Ein erster Überblick zum Saisonstart. (Stand: 3. Oktober, 12 Uhr)

Der VfB Forstinning führt die Bezirksliga Ost ungeschlagen an. – Foto: Marc Marasescu/FuPa

Kreisliga 1

Der SV Sulzemoos führt nach sechs Spieltagen die Kreisliga München 1 an. Mit fünf Siegen aus sechs Partien ist der einstige Bezirksliga-Dino auf einem guten Weg, die Reise zurück in den höherklassigen Wettbewerb zu schaffen. Doch der SVS ist nicht der einzige ungeschlagene Klub in der Liga. Mit dem FC Türk Garching und dem SV Olympiadorf München sind insgesamt noch drei Vereine im bisherigen Saisonverlauf ohne Niederlage.

Kreisliga 2

In der zweiten Kreisliga der Landeshauptstadt sind bislang die Klubs auf Platz eins und zwei ungeschlagen. Während der FC Fürstenried einen blitzsauberen Saisonstart hingelegt hat, ließ der FC Kosova München gegen Teutonia die ersten Punkte liegen.

Kreisklasse 2

Italienischer Traumstart in der Kreisklasse München. Der SV Italia 1965 München gewann jede seiner fünf Partien. Der Aufsteiger aus der A-Klasse will den Durchmarsch in die Kreisliga und steht mit 15 Punkten ganz oben.

Kreisklasse 3

Während die erste Mannschaft des SV Waldeck Platz vier in der Bezirksliga Süd belegt, führt die Zweitvertretung die Kreisklasse 3 an. Besonders die Tordifferenz ist beeindruckend: Der SVW hat eine positive Bilanz von 18 Toren – Liga-Bestwert.

Kreisklasse 4

Die vierte Kreisklasse wird von zwei ungeschlagenen Klubs an der Spitze geführt. Während der SV Akgüney Spor mit 16 Punkten auf Platz eins steht, wartet die Spielvereinigung aus Thalkirchen dahinter.

Kreisklasse 5

Der FC Biberg stellt ohne Frage eine der torgefährlichsten Mannschaften Münchens. Mit 42 Toren aus fünf Spielen erzielt die Elf von Marco Schmidt pro Spiel durchschnittlich sieben Tore. Nicht ohne Grund liegt der FCB damit ungeschlagen auf dem ersten Tabellenplatz. Doch auch der SV Gartenstadt Trudering, der SV-DJK Taufkirchen und die zweite Mannschaft des FC Phönix München sind bislang ohne Niederlage.

Kreisklasse 6

In der sechsten Kreisklasse gelang dem SV Hohenlinden ein perfekter Start. Die Hohenlindener gewannen bis dato jedes ihrer Spiele. Der frühere Kreisligist schielt in Richtung Aufstieg.

A-Klasse 1

Den Anfang in den Kreisklassen München machen der SC Vierkirchen und der 1. FC Kollbach – beide mussten noch keine Niederlage hinnehmen.

A-Klasse 2

In der zweiten A-Klasse gehen der VfB Sparta München und der FV Rot-Weiß Birkenhof-Eschenried im Gleichschiritt. Beide Klubs starteten mit viel Glanz in die Saison und gewannen jedes Spiel.

A-Klasse 4

Der SV 1880 München, die dritte Mannschaft des DJK Pasing und die Zweitvertretung von München West sind in der A-Klasse 4 noch ohne Pleite.

A-Klasse 5

Der SV Polonia ist unangefochtener Spitzenreiter in der fünften A-Klasse. Nach fünf Partien steht der SVP ungeschlagen ganz oben.

A-Klasse 6

Drei Zweitvertretungen ganz vorne mit dabei: Der SV Dornach II, der Kircheimer SC II und der SC Baldham II bilden die Top drei der A-Klasse 6. Keines der drei Teams verlor bislang ein Spiel.

B-Klasse 1

Der TSV Indersdorf II, der TSV Hilgertshausen II und der FC Muschetarii sind die ungeschlagenen Teams in der ersten B-Klasse.

B-Klasse 2

In der zweiten B-Klasse gibt es zwei Mannschaften ohne Niederlage. Der SV Weißblau-Allianz München steht nach fünf Partien ganz oben, der FSV Harthof II lauert dahinter.

B-Klasse 3

In der B-Klasse 3 sind neben dem SV Olmypiadorf III auch der FC Husaria und der FC Ukraine ungeschlagen.

B-Klasse 4

Der BSC Sendling II und der FC Alemannia München II haben in der B-Klasse 4 noch kein Spiel verloren.

B-Klasse 5

Platz eins und zwei in der fünften B-Klasse sind noch ohne Niederlage. Die zweite Mannschaft vom ESV München Ost verfolgt den SV Waldperlach II.

B-Klasse 6

In der sechsten und letzten B-Klasse sind der TSV Zorneding III und der TSV Poing II ungeschlagen.

C-Klasse 1

Der SV Weich gewann bislang jedes seiner fünf Spiele und steht damit ganz oben. Auf Platz vier steht der SV Petershausen II ohne Niederlage.

C-Klasse 2

Die dritte Mannschaft vom SV Italia 1965 München III führt die C-Klasse 2 als ungeschlagener Tabellenführer an.

C-Klasse 3

Auch die Münchner Kickers 2015 II sind noch ohne Niederlage auf Platz eins. Der FC Freiham steht ungeschlagen auf Platz vier.

C-Klasse 4

Die DJK Pasing IV führt die Tabelle mit 13 Punkten an. Dicht dahinter wartet die SG FC Espanol II.

C-Klasse 5

In der fünften C-Klasse ist neben Tabellenprimus München City auch die dritte Mannschaft von Wacker München noch ohne Niederlage.

C-Klasse 6

In der sechsten C-Klasse gibt es zwei lupenreine Saisonstarts. Einmal den vom SV Hohenlinden II und den vom TSV Oberpframmern II.

C-Klasse 7

Den Schluss der ungeschlagenen Mannschaften im Kreis München macht der SV Schwarz-Weiß München. Nach vier Spielen steht das Team auf dem vierten Tabellenplatz.

Fehler gefunden? Dein Team fehlt in der Auflistung? Dann schreibe uns auf Instagram.